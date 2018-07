Sandi Mengaku Juga Pernah Dipecat

Jakarta: Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno meminta para pejabat yang dicopot untuk tak mendramatisasi keadaan. Sandiaga mengaku juga pernah bernasib serupa.



"Seandainya ditempatkan di tempat lain atau sementara diistirahatkan atau dicadangkan, saya juga pernah juga mengalami itu, di-PHK (pemutusan tenaga kerja). Ya kita gunakan untuk meningkatkan kualitas diri kita," kata Sandiaga di Slipi, Jakarta Barat, Kamis, 19 Juli 2018.

Menurut dia, pejabat yang dicopot sebaiknya tak membuat gaduh dengan pernyataan yang menyudutkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Ini mengingat saat ini musim politik menjelang Pemilu 2019.



Lulusan Wichita State University, Amerika Serikat, mengingatkan jabatan tak pantas diributkan. Jabatan, kata dia, adalah amanah dari Tuhan. Dia pun memastikan Pemprov mencopot seseorang sesuai dengan ketentuan.



"Kadang-kadang kita melihat jabatan itu milik siapa? Milik yang di atas, yang memberikan amanah ini pada kita," kata dia.



Sandiaga memastikan perombakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) telah terukur dan berdasar pada meritokrasi. Dia menjamin penyegaran bakal terus berlanjut.



"Karena justru kita ini membangun motivasi pada para teman-teman di SKPD maupun yang di wilayah, bahwa kita akan melakukan promosi secara terbuka, dan ini semuanya berbasis merit, enggak ada like and dislike," kata dia.



Baca: Kemendagri: DKI Nonjob Paksa Pejabat



Dia memastikan pihaknya tak tiba-tiba mencopot atau mengganti. Ada evaluasi untuk menempatkan orang-orang di posisi yang tepat. Lagi pula, sudah ada komunikasi dengan para pejabat yang dicopot.



Politikus Partai Gerindra mengeklaim pejabat yang dicopot berterima kasih kepadanya. Dia pun mengakui para mantan SKPD atau wali kota merupakan orang terbaik di bidangnya.



"Saya telepon Bu Tinia (mantan Kepada Dinas Pariwisata DKI Jakarta Tinia Budiati). Bu Tinia bilang thank you so much dan saya berkomunikasi dengan beberapa," imbuh dia.



Sandi pun tak keberatan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menyelidiki polemik pencopotan SKPD. Ia memastikan pihaknya terbuka dalam menangani masalah ini.



"Kita harapkan semua melihat ini objektif dan tidak terlalu di besar-besarkan dan melodrama," jelas dia.





(OGI)