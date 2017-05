Djarot: APBD 2017 Masih Tanggung Jawab Kami

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, menyebut APBD Perubahan 2017 masih di bawah wewenang dirinya dan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Djarot sudah menyampaikan itu kepada Sandiaga Uno, calon wakil gubernur DKI hasil hitung cepat pilkada DKI.



"Saya sampaikan beberapa hal yang prinsip. Satu, saya sampaikan untuk APBD 2017 masih menjadi kewajiban tanggung jawab kami dan sedang berjalan," kata Djarot di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu 3 Mei 2017.



Hal serupa juga terjadi pada Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018. KUA-PPAS 2018 masih digodok Ahok-Djarot dan dibahas bersama DPRD DKI Jakarta, berbeda dengan APBD 2018. Penyusunan APBD 2018 sudah menjadi tanggung jawab gubernur terpilih.



"Artinya, tinggal nyusun KUA-PPAS. Oleh sebab itu, kalau ingin bicara, bicaralah lewat fraksi, kan ada fraksi pendukung beliau, bicarakan," ujar Djarot.



Djarot memastikan, penyusunan APBD Perubahan DKI 2017 hampir rampung. Semua aspirasi dari Musrembang sudah masuk ke SKPD untuk dimasukkan ke dalam anggaran.



"Bola sudah ada di DPRD. Ingat, kalau kita menggunakan sistem e-budgeting semuanya terekam di situ," tegas Djarot.



Hal ini diucapkan Djarot mengingat rencana tim Anies-Sandi untuk memasukkan sejumlah program kerja di APBD Perubahan 2017. Sedikitnya ada 4 program yang ingin dimasukkan, yakni DP Rumah 0 Rupiah, Kartu Jakarta Pintar Plus, Kartu Jakarta Sehat Plus dan One Kecamatan and One Center Enterprenuer (OK-OCE).







(FZN)