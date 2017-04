Mengenal 4 Skema Program Hunian Ahok-Djarot

Metrotvnews.com, Jakarta: Pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat memperkenalkan empat skema hunian murah bagi warga DKI.



Program itu dikhususkan bagi warga yang ingin memiliki rumah di hunian vertikal. Berikut masing-masing skema yang ditawarkan.

Kami terus berusaha menghadirkan hunian agar warga tinggal dengan nyaman, aman, sehat, dan tidak pusing cicilan rumah. Kami akan bangun rumah susun milik Provinsi. Ada 4 skema tinggal sesuai kondisi dan dekat dengan fasilitas umum. #JakartaPunyaSemua rencana agar semua lapisan warga bisa tinggal di hunian yang bermartabat. A post shared by Ahok BasukiTPurnama (@basukibtp) on Apr 4, 2017 at 8:46pm PDT

Skema pertama ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan di bawah Rp3 juta per bukan. Mereka bisa menyewa rusun dengan amat murah. Ini terjadi karena Pemprov DKI akan menyubsidi cicilannya hingga 80 persen. Masyarakat hanya membayar Rp300 ribu per bulan atau Rp450 ribu per bulan dengan tambahan fasilitas lift."Kalau kamu mau Rp3 jutaan, ya harus subsidi. Itu biaya rawatnya berapa? Kami subsidi sampai 80 persen," kata Ahok ditemui di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu 8 April 2017.Skema kedua ditujukan untuk kelas menengah dengan gajinya maksimal Rp10 juta per bulan. Mereka cukup menyewa Rp1,5 juta-Rp2 juta per bulan. Untuk skema ini, pemprov juga tetap memberikan subsidi.Ahok menjamin tidak ada batasan berapa lama masyarakat bisa tinggal di sana. "Dapat dimiliki sampai berapa turunan. Cuma saya bilang, masa sih doanya turunan kamu sampai ke yang ke berapa kamu bawa pindah ke rusun,"ujar dia.Skema ketiga ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan lebih dari Rp10 juta. Masyarakat menyicil sebesar Rp2juta-Rp3 juta per bulan. Nantinya akan menjadi hak milik. Pemprov juga tetap memberikan subsidi untuk cicilannya.Skema keempat, ditujukan bagi warga yang memiliki tanah. Jika mereka mau menghibahkan tanahnya untuk dibangun apartemen, maka pemilik tanah akan mendapatkan unit seluas 2-2,5 kali dari luas tanahnya.(UWA)