OK OTrip Resmi Berubah Menjadi Jak Lingko

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi mengubah nama One Karcis One Trip (OK OTrip) menjadi Jak Lingko. Lingko diambil dari bahasa Indonesia yang berarti jaringan, sistem, atau integrasi.



Kata Lingko baru masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) akhir Oktober 2018. "Mengapa menggunakan istilah Jak Lingko? Kami ingin agar memiliki sebutan yang begitu mendengar namanya langsung tercermin maknanya," kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin 8 Oktober 2018.

Anies menjelaskan di Nusa Tenggara Timur, Lingko merupakan saluran air yang terintegrasi ke seluruh sawah. Itu pula yang dijadikan Anies salah satu alasan penamaan sistem transportasi di Ibu Kota.



"Nanti kalau lihat gambarnya, persis seperti jejaring. Dan itu lah nanti jejaring rute-rute transportasi di DKI Jakarta yang akan kita bangun," jelas dia.



Nama OK OTrip tidak akan dipakai lagi. Padahal, program tersebut menjadi salah satu 'jagoan' Anies pada Pilkada DKI 2017.



Anies menjelaskan OK OTrip hanya digunakan untuk masa uji coba. Masa uji coba yang berakhir sejak 30 September 2018 diklaim berjalan baik.



"Sistem terintegrasi. Sekarang kita laksanakan sama-sama dengan sebuah nama yang baru yang mencerminkan integrasi," tegas Anies.



Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu berharap Jak Lingki bisa mewakili sistem integrasi transportasi mulai MRT, LRT, BRT, medium bus, dan mikro bus. "Kita berharap ini diperluas, bukan saja dengan yang mikro, tapi juga dengan yang medium dan semua antarmoda transportasi di Jakarta," ucap dia.





