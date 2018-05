Stok Beras di DKI Aman

Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memastikan stok beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, aman. Stok di pasar itu mencapai 41,22 ribu ton dari yang biasanya hanya 20 ribu ton per hari.



"Jadi ini bisa kita pastikan aman untuk ramadan dan kita akan nambah terus targetnya tiga ribu ton per hari. Tapi kemarin sudah menambah lima ribu ton per hari," kata Sandi di Cipinang, Jakarta Timur, Rabu, 16 Mei 2018.

Sandi menyebut total stok di Food Station senilai Rp12 miliar dan di PD Pasar Jaya mencapai Rp30 miliar. Sedangkan stok beras di Pasar Modern senilai Rp50 miliar.



"Dan sekarang Food Station bersama Pasar Jaya selain fokus di DKI dan sekitarnya juga sudah bisa membagi ke daerah-daerah lain," beber dia.



Sedangkan stok daging di DKI Jakarta sudah mencapai 400 ribu kilogram. Stok daging ayam tercatat 200 ribu kilogram.



Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu memastikan stok aman dan tidak ada alasan harga daging naik.



"Tapi kita antisipasi dan banyak doa juga bahwa stok daging sapi dan ayam bisa menstabilkan harga dari dua sumber protein ini," ucap Sandi.





