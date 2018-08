8 Calo Tiket Asian Games di GBK Ditangkap

Jakarta: Polsek Metro Tanah Abang menangkap delapan calo tiket Asian Games di Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Delapan tersangka kini mendekam di rumah tahanan (rutan) Polsek Tanah Abang.



Kapolsek Metro Tanah Abang AKBP Lukman Cahyono mengatakan, dari para tersangka diamankan uang tunai Rp750 ribu, tiket pertandingan voli dan bulu tangkis.

"Delapan calo tiket yang diringkus adalah SPR, MBT, HNG, MDS, MY, IND, SLM, HMW. Mereka ditangkap di hari yang berbeda-beda di kawasan GBK Senayan," kata Lukman, Senin, 27 Agustus 2018.



Selain menangkap delapan calo tiket, pihaknya juga menangkap 12 pelaku pungutan parkir liar di kawasan Pasar Tanah Abang.



"AM, MI, RG, MS, RZD, MN, AH, MAS, DSP, AS, AF, dan IS. Dari tangan mereka kami menyita uang yang diduga hasil pungli sebesar Rp443.500," bebernya.



Ia mengatakan, pihaknya masih mengembangkan ke pelaku calo dan pungutan parkir liar lainnya yang diduga masih berada di sekitar GBK juga Pasar Tanah Abang.





(LDS)