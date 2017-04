Kualitas Udara Jabodetabek Dinilai Buruk

Metrotvnews.com, Jakarta: Greenpeace Indonesia menyebut, kualitas udara Jabodetabek buruk. Hal tersebut mengacu pada pemantauan kualitas udara yang dilakukan melalui alat pemantau di 19 titik di kawasan Jakarta dan sekitarnya.



Salah satu polutan paling berbahaya, Particulate Matter (PM) 2,5 , dinyatakan sudah jauh melebihi ambang batas di wilayah Jabodetabek.

"Kami pakai alat yang sudah sesuai standar US EPA (Badan Perlindungan lingkungan Hidup Amerika Serikat). Jadi ini sangat diakui secara internasional," ucap Juru kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Bondan Adrinyanu saat ditemui Media Indonesia selepas peluncuran hasil pemantauan Greenpeace Indonesia terhadap udara Jabodetabek, di Jakarta, kemarin 4 April 2017.Seluruh wilayah Jabodetabek melebihi baku mutu kandungan PM 2,5. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), baku mutu PM 2,5 berada di 25 mikrogram per meter kubik. Sementara untuk baku mutu nasional 65 mikrogram per meter kubik.Dari seluruh wilayah Jabodetabek, Cibubur berada dalam tingkat bahaya. Karena memiliki tingkat PM 2,5 hingga 225 mikrogram per meter kubik dalam 24 jam di tanggal pemantauan, 28 Februari 2017."Saat ini kami berfokus pada PM 2,5 dulu. Karena di internasional pun ini dibilang sebagai silent killer," imbuh Bonda.Menurut Bondan, tingginya kandungan PM 2,5 di satu wilayah tidak dapat langsung direduksi pepohonan yang ditanam. Pasalnya, PM 2,5 yang merupakan mikropartikel berukuran 30 kali lebih kecil dari helai rambut dan tidak diserap tumbuhan.Tapi kalau manusia yang hirup, itu sangat berbahaya bagi sel tubuh maupun pernapasan," ucap Bondan.Dalam kesempatan terpisah, Dirjen Pengendalian Pencamaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) MR Karliansyah menyatakan alat yang digunakan Greenpeace Indonesia untuk mengukur kualitas udara hanya bisa dipakai mengukur kualitas udara dalam ruangan. Data tersebut tidak valid. "Kita berterimakasih oleh niat baiknya. Tapi kalau datanya salah tentu akan berbahaya," ucap Karliansyah.Pemerintah, lanjut Karli, memakai alat pemantau kualitas udara Air Quality Monitoring System (AQMS). Alat tersebut, saat ini sudah dipasang di 30 titik di kota-kota di Indonesia. Sementara dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2014-2019, ditargetkan untuk terpasang 45 unit.(YDH)