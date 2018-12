Pembangunan Fasilitas di Pulau Reklamasi tanpa Perda

Jakarta: Jalan Sehat dan Sepeda Santai (Jalasena) di Pantai Maju pulau Reklamasi dibangun tanpa menunggu peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Daratan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil.



Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan pembangunan itu tetap bisa berlangsung lantaran ada perjanjian kerja sama (PKS) pemanfaatan tanah antara Pemprov DKI Jakarta dan PT Kapuk Naga Indah (KNI).

"Harus itu sudah jadi ya. Itu juga tidak simsalabim, itu kan sudah ada PKS-PKS dari gubernur-gubernur terdahulu, itu sudah ada," kata Saefullah di Monas, Jakarta Pusat, Rabu 26 Desember 2018.



Selain PKS, dasar pembangunan Jalasena ialah kerja sama Business to Business (B to B) antara pengembang dan PT Jakarta Propertindo. PT Jakpro ditunjuk Pemprov DKI membangun fasilitas Jalasena.



"Sudah ada dasarnya kita tinggal rapikan administrasinya saja setahap demi setahap," jelas Saefullah.



Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meletakkan batu pertama pembangunan Jalasena di kawasan Pantai Kita dan Maju Minggu, 23 Desember 2018. Pantai Kita dan Maju merupakan nama baru Pulau C dan D.



PT Jakpro juga akan membangun fasilitas dan utilitas umum di pulau buatan itu. Fasiltas tersebut ialah pengelolaan air bersih, persampahan, air limbah, drainase, ruang terbuka hijau, dan ruang terbuka biru. Program menghijaukan kawasan Pantai Maju ditandai dengan penanaman pohon khas Betawi, Kecapi.





