Ahok Curhat Lewat Lagu

Jakarta: Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama memasuki usia ke-52. Ribuan doa mengalir di kolom komentar akun instagramnya @basukibtp.



Lantaran tak bisa membalas satu per satu komentar warganet, Ahok mengunggah sebuah foto tulisan tangan. Ia mengucapkan terima kasih kepada siapa pun yang telah mendukung dan mendoakannya.



"Saya mengucapkan terima kasih atas semua doa dan dukungan, cinta, dan kasih sayangnya di hari ulang tahun saya," tulis Ahok yang diunggah di akunnya, Jakarta, Jumat 29 Juni 2018.



Mantan Bupati Belitung Timur ini pun meminta maaf karena tak bisa menerima warga di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Dia lantas mengungkapkan perasaannya saat ini.



"Saya juga mau mengucapkan perasaan saya kepada kalian semua seperti lirik Iagu Elvis Presley 'The Wonder of You'," tulis dia



Di keterangan fotonya, tim medsos Ahok @timbtp mengutip sepenggal lagu milik Elvis Presley itu.



When no-one else can understand me When everything I do is wrong

You give me hope and consolation

You give me strength to carry on...



And you're always ..there.. to lend a hand In everything I do

That's the wonder

The wonder of you



And when you smile the world is brighter You touch my hand and I'm a king

Your kiss to me is worth a fortune



Your love for me is everything

I'll guess I'll never...know... the reason why You love me like you do



That's the wonder...

The wonder of you



Selain para warganet, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun turut mendoakan Ahok. Anies harap Ahok selalu sehat.



"Selamat ulang tahun mudah-mudahan selalu sehat. Mudah-mudahan juga dengan semuanya berinteraksi baik," kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat 29 Juni 2018.





(FZN)