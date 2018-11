Din Syamsuddin Raih Gelar Bintang Jasa dari Kekaisaran Jepang

Jakarta: Mantan Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menerima penghargaan gelar 'The Order of Rising Sun, Gold, and Silver Star' dari Kaisar Jepang Akihoto di Istana Kekaisaran Tokyo. Penghargaan ini diberikan karena dedikasinya dalam mempromosikan interaksi antara pemerintah Jepang dan masyarakat Islam di Indonesia.



"Din dinilai memiliki peran dalam dialog antar agama dan menjalin hubungan antara tokoh agama dan politisi Jepang, sehingga meningkatkan rasa saling pengertian antara masyarakat Jepang dan masyarakat Islam Indonesia," kata Humas Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia, Aya Kumakura dalam siaran pers yang diterima medcom.id, Selasa 6 November 2018.

Din yang merupakan Ketua Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC) ini juga memiliki hubungan yang baik dan luas dengan Jepang. Hal ini bisa dilihat dari data yang diperoleh dari Sekretariat CDCC.



Kontak tersebut terjalin antara lain atas jabatan Din sebagai Presiden Moderayor Asian Conference of Religions for Peace (ACRP) yang bermarkas di Tokyo sejak 2007 lalu. Selain itu Din juga kerap diundang menjadi pembicara dalam forum akademik di Doshisha University di Kyoto dan Waseda University di Tokyo.



Ia juga sering menghadiri dan memberikan ceramah pada International Peace Prayer di Sendai Buddhist Temple, Mount Hiei, Kyoto. Pun hingga bekerjasama dengan Association on Communication of Transcultural Studies Foundation (ACT Foundation) dan Japanese Companies yang memiliki afiliasi dengan Partai Demokratik Liberal mengadakan beberapa kali kegiatan sosial di Jepang dan Indonesia sejak 2004.



Penghargaan ini merupakan kali kedua Din dapatkan dari Jepang. Sebelumnya Din menerima penghargaan 'The Japanese Foreign Minister's Commendation' di tahun 2016. Penghargaan tersebut diberikan oleh Menteri Luar Negeri Jepang melalui Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Yasuaki Tanizaki.





(LDS)