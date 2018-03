TGUPP Berikan Saran Pada Anies-Sandi

Jakarta: Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) tidak memiliki target khusus dalam menjalankan tugas. Ketua TGUPP Amin Subekti mengatakan, timnya hanya memberikan saran kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno.



Saran yang diberikan terkait kebijakan prioritas Anies-Sandi, beberapa diantaranya, kebijakan Hunian DP Rp0, OK OCE, OK Otrip, Kartu Jakarta Pintar Plus, Mass Rapid Transit, dan kebijakan lainnya.

"Jadi, saya tidak punya target khusus. Tolong dicatat TGUPP tidak punya target khusus. yang punya taget Pak Gubernur dan Pak Wagub," kata Amin di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa 21 Maret 2018.



Dalam waktu dekat ini, TGUPP tengah fokus membantu Anies-Sandi menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Ia memastikan seluruh program prioritas Anies-Sandi akan masuk dalam rencana tersebut.



"Kan itu penting. Kalau itu tidak tertuang dalam RPJMD enggak akan bisa ditransformasikan. Makanya, RPJMD menjadi hal yang sangat critical," ungkap Amin.



Mantan Dirut PT PLN ini menjelaskan cara kerja TGUPP, mulai dari mengkaji kebijakan pemerintahan, penganggaran hingga memberikan masukan. Lalu, TGUPP akan memastikan kalau kebijakan dan masukan itu benar-benar dilaksanakan.



"Kira-kira siklusnya seperti itu. Semuanya ditentukan melalui rapat koordinasi, melalui review dokumen," ujar dia.



Amin menuturkan, keberhasilan TGUPP dapat dilihat dari serapan anggaran di akhir tahun. Menurut dia, semakin besar serapannya makan seluruh program dinyatakan berjalan dengan baik.



"Selain dari serapan ya dari output. Itu jadi parameter. Nanti dinilai dari evaluasi dan monitoring," pungkas dia.



Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 2359 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan TGUPP, gaji TGUPP dibagi berdasarkan tingkatan. Mulai dari grade 1 hingga grade 3C



Berikut rincian gaji TGUPP:



-Ketua (satu orang): Rp51,57 juta per bulan serta mobil dinas Toyota Altis.

-Ketua Bidang (lima orang): Rp41,22 juta

-Anggota TGUPP Grade 1 (Sembilan orang): Rp31,77 juta

-Anggota TGUPP Grade 2(Tujuh orang): Rp26,55 juta

-Anggota TGUPP Grade 2a (Delapan orang): Rp24,93 juta

-Anggota TGUPP Grade 2b (Delapan orang): Rp20,835 juta

-Anggota TGUPP Grade 3 (Sembilan orang): Rp15,3 juta

-Anggota TGUPP Grade 3a (Sembilan orang): Rp13,5 juta

-Anggota TGUPP Grade 3b (Sembilan orang): Rp9.810.000

-Anggota TGUPP Grade 3c (Delapan orang): Rp8,01 juta

-Honor Narasumber (Dua orang): Rp1 juta

-Honor Narasumber Profesional (Dua orang): Rp1,4 juta





(SCI)