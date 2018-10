Ketua DPRD DKI tak Izinkan Becak Beroperasi di Jakarta

Peraturan Daerah (Perda) No 8/2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum) tengah digugat untuk diuji materi terkait pasal yang melarang b…

sistem ok otrip Selasa, 09 Oct 2018 17:04 Selasa, 09 Oct 2018 17:04

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan alasannya mengganti nama One Karcis One Trip (OK OTrip) dengan nama Jakarta Ling…