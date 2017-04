Warga RW 12 Manggarai Meminta Kompensasi Penggusuran Setimpal

Metrotvnews.com, Jakarta: Warga RW 12 Manggarai menolak digusur PT Kereta Api Indonesia (KAI). Ketua RT 01 RW 12, Mohammad Ruslan mengatakan, mayoritas keinginan warga kembali mendapat rumah yang layak jika memang harus digusur.



Tawaran kompensasi yang ada saat ini dinilai tidak setimpal. "Dengan harga Rp200 ribu per meter, kita mau ke mana?" kata Ruslan di RW 12 Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu 26 April 2017.

Maryani, warga lainnya, juga menolak digusur. Ia mau PT KAI mengajak warga duduk bersama mencari solusi."Ajak dong kami musyawarah baiknya gimana. Kalau punya rumah, kembali punya rumah lagi. Jangan anggap kami ayam, terus kami mau tinggal di mana?" kata Maryani.Baik Maryani maupun Ruslan berharap rencana penggusuran urung dieksekusi. Mereka merasa berhak atas tanah dan bangunan yang sudah ditempati puluhan tahun.Seorang warga lainnya, Ida, berharap aparat kepolisian dan TNI ada di pihak mereka. Mereka meminta perlindungan dari rencana penggusuran."Jangan malah membela orang besar dengan begitu banyak pasukan, sedangkan kami enggak punya senjata," ucap Ida.PT KAI berencana mengosongkan sejumlah permukiman warga di RW 12 Manggarai. Pengosongan yang dijadwalkan berlangsung hari ini batal.Namun, pagi tadi, PT KAI telah melakukan mediasi. Sayangnya, pertemuan belum ada titik terang.PT KAI dan warga bakal menggelar mediasi lanjutan yang difasilitasi kepoisian. Belum diketahui pasti kapan mediasi lanjutan itu dilakukan.Penertiban merupakan bagian pelaksanaan proyek kereta api double-double track Jakarta-Soetta. Ada 11 bangunan yang bakal ditertibkan dengan total lahan 1.050 meter persegi.Di lokasi, ada empat bangunan hunian dan satu bengkel yang masuk wilayah administrasi RT 1 RW 12. Sementara itu, ada enam bangunan di RT 2 RW 12 akan dirobohkan untuk pembangunan perlintasan kereta dengan konsep double-double track itu.PT KAI melakukan penertiban berdasarkan surat Direksi PT KAI nomor KEP.U/JB.312/IV/11/KA-2013 dan lembar sertifikat kepemilikan tanah SHP No 47 Tahun 88. Rarga yang terkena penggusuran bakal diberi ganti rugi Rp250 ribu per meter persegi untuk bangunan tembok, sementara bangunan tanah dihargai Rp200 ribu per meter persegi.(OJE)