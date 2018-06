Sandiaga Siap Salurkan Pendatang Baru ke OK OCE

Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno akan memberikan kesempatan kepada pendatang baru di Ibu Kota untuk mengikuti program OK OCE. Syaratnya, mereka harus memiliki keterampilan.



Sandiaga tak ingin penambahan penduduk diikuti dengan meningkatnya jumlah pengangguran di Ibu Kota. Sandiaga meminta warga tidak datang ke Jakarta jika tidak memiliki keahlian.



"Mereka harus memiliki keahlian sebelum ke Jakarta. Kalau datang ke Jakarta (tanpa keahlian) sudah terlambat, mereka enggak akan mungkin bisa bertahan. Tapi Jakarta terbuka buat semua," kata Sandiaga di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin, 11 Juni 2018.



Pemprov, kata Sandiaga, mempersiapkan program OK OCE sebagai solusi. Para pendatang yang belum mempunyai keahlian, akan dirangkul. Sandiaga memastikan pihaknya siap mendampingi pendatang tanpa keahlian.



"Pendampingannya adalah salah satu yang kita arahkan adalah OK OCE. Makanya kita lagi coba secara masif mendesiminasi formasi tentang OK OCE," kata Sandiaga.



Selain itu, dirinya sudah berpesan pada jajarannya agar memantau para pendatang. "Kalau kebetulan sudah ada di Jakarta, mereka tidak memiliki keahlian, kita arahkan ke balai-balai kerja untuk tentunya mendapat pelatihan," kata Sandiaga.



Menurutnya, Ibu Kota sudah sesak dengan masyarakat yang mengadu nasib. Karena itu, penting bagi pendatang untuk memiliki keahlian terlebih dahulu.



"Jangan datang tanpa ada keahlian khusus. Karena kalau enggak ada keahlian dia tidak akan bisa bertahan di Jakarta," ujarnya.





(FZN)