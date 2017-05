Sandiaga Mengaku Belum Dapat Persetujuan Pemda DKI Soal Program OK OCE

Metrotvnews.com Jakarta: Wakil gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno mengatakan anggaran program OK OCE belum disetujui Pemda DKI Jakarta. Sandi berharap sebagian program terutama program OK OCE bisa diakomodasi.



"Belum disetujui, tapi ada indikasi bahwa sebagian dari program, terutama program OK OCE yang sudah lama ditunggu-tunggu warga, mudah-mudahan bisa diakomodasi karena kebutuhannya enggak besar juga," kata Sandiaga di Jakarta Utara, Minggu 14 Mei 2017

Kendati demikian, Sandiaga mengaku sudah menerima sinyal positif dari Pemda DKI. Untuk itu ia mengatakan akan terus membangun komunikasi dengan Plt Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat."Insya Allah, kami melihat ada sinyal positif. Hari Senin atau Selasa saya akan coba menghubungi Pak Djarot untuk mencoba menghadap beliau, mencoba bisa mensinergikan sisa dua sampai tiga bulan terakhir, di mana mungkin kita bisa langsung take off kalau beberapa program kita ini mendapat akomodasi dari anggaran nanti yang perubahan tahun 2017," ungkapnya.Tim sinkronisasi, katanya, juga akan banyak melakukan komunikasi antara Anies-Sandi dan Pemda DKI. Selama ini, menurut Sandiaga, komunikasi yang dibangun sudah cukup baik."Ya tim juga akan melakukan komumikasi dengan Pemda DKI," tutur Sandiaga.(LDS)