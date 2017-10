Bocah SD Persembahkan Komik untuk Ahok

Metrotvnews.com, Jakarta: Seorang bocah perempuan bernama Jolynn membuatkan komik untuk eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Komik buatan Jolynn itu diunggah ke Instagram Story yang ditautkan ke akun @basukibtp oleh tim Ahok.



Jolynn yang masih duduk di bangku sekolah dasar itu membuat seri cerita berjudul Super Hero Oom Ahok. Lewat imajinasinya, Jolynn menuangkan kisah rintangan yang Ahok hadapi selama menjadi gubernur. Dia menggambar komik itu di atas kertas putih menggunakan pensil.

Komik itu bercerita, pada awalnya Ahok bertemu dengan monster uang. Jolynn menulisnya meet the money monster. Ahok dikisahkan melawan monster-monster uang tersebut untuk melindungi Jakarta. Ahok akhirnya menang melawan monster uang.



Namun, perjuangan Ahok belum selesai. Ahok masih harus menghadapi big money monster, raja dari semua monster uang. Sayang, dalam cerita Jolynn itu, Ahok kalah dan dipenjara.



Kemudian siapakah yang akan menyelamatkan Super Hero Oom Ahok? "Oom Jokowi to the rescue!!!," tulis Jolynn.



Oom Jokowi yang dimaksud ialah Presiden Joko Widodo. Jolynn melanjutkan ceritanya, Jokowi pergi ke penjara untuk menyelamatkan Ahok.



Jokowi pun berhasil mengalahkan big money monster dan melepaskan Ahok dari penjara. Di akhir cerita, Jokowi dan Ahok kembali melindungi Jakarta.



Cerita yang dikirim Jolynn untuk Ahok di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, dituangkan dalam 14 lembar kertas. Foto komik milik Jolynn diunggah sekira pukul 17.00 WIB di akun @basukibtp kemarin, 2 Oktober. Ahok diketahui sudah membalas komik Jolynn itu dengan mengucapkan terima kasih pada 21 September 2017.



Berikut beberapa potongan komik yang dibuat Jolynn:













(UWA)