Transportasi yang Memerdekakan

Metrotvnews.com, Jakarta: Preman Pulogadung, Copet Senen, dan Bromocorah Blok M. Paling tidak, tiga sebutan itu amat melegenda di benak warga DKI Jakarta. Semuanya, merujuk aksi kriminal yang begitu kental kaitannya dengan lokasi dan akses transportasi publik. Mereka ikut menguasai terminal, stasiun kereta api, dan pos-pos angkutan massal lainnya.



Seiring dengan itu, padahal, kita juga kerap dibuat berdecak kagum oleh gambar-gambar jalanan Ibu Kota masa lampau yang belakangan hari marak disuguhkan di media sosial. Kesan lengang, asri, dan masih banyaknya ruang-ruang kosong membuat kita sedikit terlongo; betapa wajah jalanan masa itu jauh berbeda dengan hiruk-pikuk hari ini.

Jakarta era 1960-1970-an yang masih menyandang nama Desa Besar (Big Village) itu, nyatanya menjadi asal mula dari sesuatu yang sampai kini masih menyisakan persoalan yang sama. Sejak dulu, hingga kita digemparkan berita penyanderaan ibu dan anak di angkutan kota KWK T.25 jurusan Rawamangun-Pulogadung pada Minggu malam, 9 April 2017 kemarin, pengguna jalan masih dan senantiasa dibayang-bayangi tindak kejahatan.Aman dan merdeka tak jua terengkuh di jalanan.Menarik jika persoalan ini dirunut dari istilah-istilah yang masyhur dalam kajian sosiologi perkotaan. Kota, sejatinya adalah papan perebutan antar-mereka yang mendominasi alias pemilik kapital, dengan kelompok yang terdominasi atau mereka yang tak mampu mengorganisir kepentingannya sendiri.Setidaknya, itu yang bisa dikutip dari latar belakang kajian The Production of Space, yang pernah dicetuskan sosiolog kenamaan Henri Lefebvre, intelektual sekaligus filusuf Prancis abad 20. Lefebvre menyimpulkan bahwa ruang dan spasialisasi memiliki peran dalam kehidupan manusia, termasuk perebutan wacana yang terjadi di dalamnya.Perebutan ruang, paling gampang dilihat dalam persaingan bisnis transportasi. Apalagi, persoalan ini yang paling mengkelindan dalam keseharian penduduk Jakarta.Pola penguasaan ruang imbas dari persaingan bisnis transportasi ini pernah dijelaskan sosiolog perkotaan Harvey Molotch dalam The City as a Growth Machine (1976). Katanya, bisnis transportasi mengakibatkan elemen lain merasa butuh untuk turut melibatkan dirinya dalam penguasaan lahan, atau sekadar meningkatkan nilai guna yang sudah dimilikinya."Contohnya, para pemilik toko di ujung blok saling berkompetisi untuk menentukan di gedung mana halte bus akan ditempatkan. Atau, para pemilik hotel di sisi utara kota berkompetisi dengan para pemilik hotel di selatan kota agar balai pertemuan dibangun di dekat hotel miliknya," tulis dia.Persaingan yang ketat dan perebutan ruang yang keras, lantas menjadikan 'yang kalah' menyingkir mencari ruang baru. Mereka memilih pasar, terminal, stasiun kereta api, atau tempat-tempat yang memungkinkan untuk saling membagi peran yang bisa 'dijual' demi bertahan hidup. Muncullah istilah warga miskin kota, mereka yang terdepak dari ingar bingar pembangunan itu lalu memilih menjasakan diri sebagai tukang parkir, misalnya.Lahan parkir liar, atau semacamnya melahirkan konsekuensi logis berupa benturan antar-mereka yang liar pula. Siapa kuat, ia berkuasa. Satu titik dikuasai, pola yang sama terus menyebar ke sudut-sudut lebih luas dan mengepung kehidupan yang kian keras.Persoalan kian pelik, ketika sadar bahwa pada umumnya masyarakat miskin kota berasal dari daerah yang terbuai imajinasi dan realitas semu kota. Kota yang serba modern dianggap mampu untuk memberikan jawaban terhadap minimnya pekerjaan di kampung. Meski nyatanya; belum tentu juga.Kota sebagai representasi masyarakat urban lazim digenapi dengan berbagai polemik sosial. Kriminalitas, pengangguran, demografi yang tidak seimbang, terus berantai meriuhkan nuansa perebutan ruang. Sementara di sisi lain, kelompok-kelompok yang memiliki modal berlebih makin menjelma sebagai pemain kuasa dan menentukan bulat lonjongnya struktur kota.Nah, pada titik ini, sebenarnya ada peran lain yang berada persis di tengah kedua kelompok di atas, yakni pemerintah. Sebagaimana fungsinya, pemerintah dengan undang-undang dan aturan yang menjadi kewenangannya diharap hadir dan mampu mengatasi persoalan tersebut.Jika seperti itu, kejahatan yang terjadi dalam ruang-ruang transportasi publik hari ini naga-naganya memang mengerak sejak lama. Bukan cuma niat pelaku, tapi kejahatan juga bisa lahir dari struktur sosial yang secara tidak langsung melestarikan ketidak-adilan atau hubungan sosial yang bersifat eksploitatif.Pada akhirnya, ruang kota yang tidak memerdekakan akan menghasilkan sistem transportasi yang tidak memerdekakan pula. Pada kondisi macam inilah, kejahatan makin menemukan momentumnya.Pada 2014, Thomson Reuters Foundation memasukkan Jakarta ke dalam daftar 16 kota yang memiliki transportasi umum buruk dan tak aman. Jakarta menempati peringkat ke lima di seluruh dunia.Urutan pertama ditempati, Bogota, kemudian Meksiko, Lima, dan New Delhi. Sementara Buenos Aires dan Kuala Lumpur menempati urutan ke enam dan ke tujuh.Bukan cuma tak nyaman, transportasi umum bahkan masih jadi momok menakutkan bagi perempuan. Tindakan kejahatan sampai pelecehan seksual mengintai perempuan di dalam akses transportasi massal.Belakangan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memang menjadikan transportasi sebagai isu utama yang mendapat porsi perhatian terbesar setelah banjir.Sayangnya, pola ini masih berputar pada soal peningkatan infrastruktur dan teknologi yang sesekali justru abai terhadap persoalan yang lebih mendasar. Atau secara singkat kata, persoalan transportasi masih dicurahkan pada permasalahan macet dan macet. Ihwal jaminan keamanan konsumen, berada di lapis pembahasan yang entah.Termasuk dalam perdebatan calon gubernur dan wakil gubernur dalam pesta demokrasi yang menguasai perbincangan publik dewasa ini. Ambil contoh, pasangan nomor pilihan dua, Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat sedari putaran pertama melulu mengandalkan solusi transportasi massal yang terintegrasi.Sesekali pula, Ahok-Djarot memang memberi perhatian mengenai jaminan keselamatan penumpang, terutama perempuan. Namun lagi-lagi, obrolan terlampau asyik pada rencana melakukan pengembangan jalan layang, LRT, trotoar, dan terowongan bawah tanah dengan jumlah sebanyak 45 proyek.Sementara pasangan nomor urut tiga, Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Uno, lebih sederhana. Mereka kerap berbicara tentang cita-cita menambah jumlah armada yang beredar di sepanjang aspal Ibu Kota. Tujuannya, demi meningkatkan minat masyarakat menggunakan angkutan umum.Ada juga pembicaraan mengenai usaha pemerintah menjamin rasa aman. Tapi lagi-lagi, persoalan yang dianggap lebih penting adalah ketepatan waktu yang kerap diduga menjadi keluhan masyarakat komuter.Pun berikutnya, gagasan demi gagasan cuma bermuara pada rencana peremajaan dan perbaikan infrastruktur.Ini penting diingatkan. Jumlah para penglaju atau komuter di Jakarta setiap hari mencapai angka lebih dari dua juta orang. Mereka ini dari wilayah Greater Jakarta atau Jabodetabek, yang tiap hari pergi-pulang untuk bekerja.Di dalam Kota Jakarta sendiri, ada pergerakan pengguna jasa angkutan dari berbagai moda yang jumlahnya sekitar satu juta orang. Tak berlebihan jika muncul ungkapan, gara-gara saban hari Jakarta macet, separuh orang hidupnya habis di jalanan.Amboi.... Betapa jalanan di Jakarta tidak memerdekakan!Revolusi transportasi massal. Itulah jalan utama keluar dari ruang sumpek, pengap, dan eksploitatif, yang kerap hadir dalam layanan transportasi massal di Jakarta. Karena sekali lagi, ruang yang tak memerdekakan terbukti ikut mewujud dalam sistem transportasi yang juga tak memerdekakan.Kejahatan mungkin hanya simtom kecil. Tapi jangan lupa, itu bisa mewujud menjadi modus jika negara tidak hadir dan membereskan silang sengkarut sistem transportasi massal di Jakarta.Kita ingin sekali melihat gubernur baru yang mau dan rela berpeluh keringat untuk memulai pekerjaan besar ini, yang tak lain; revolusi transportasi massal. Sebab di seberang Jakarta (Singapura, misalnya), kita bisa melihat ruang kota dengan transportasi yang memerdekakan itu ada.(SBH)