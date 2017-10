Prangko Cinta Habibie-Ainun Beredar Desember

Metrotvnews.com, Jakarta: PT Thareq Habibie Carbon dan Pos Indonesia mengabadikan kisah cinta Habibie dan Ainun dalam bentuk prangko. Prangko edisi khusus ini mulai beredar akhir 2017.



"Insya Allah Desember sudah ada di masyarakat," kata Direktur Ritel dan Sumber Daya Manusia Pos Indonesia Ira Puspadewi di Ruang Prangko, Gedung Pos Ibu Kota, Jalan Kesenian, Jakarta Pusat, Senin 9 Oktober 2017.

Pos Indonesia baru saja menandatangani kerja sama dengan PT Thareq Habibie Carbon untuk penerbitan dan penjualan prangko edisi khusus itu. Prangko bakal dicetak dalam delapan seri.



Seri pertama hingga tujuh dicetak dalam bentuk kertas. Jumlah perangko per seri sekitar 100 ribu lembar, dan per lembar terdiri dari empat keping.



"Sedangkan seri ke delapan hanya emas. Ada 500 keping emas untuk seri delapan," ujar Ira.



Setiap lembar prangko edisi Habibie-Ainun dilengkapi barcode yang dapat dipindai dan menampilkan kutipan cinta Habinie dan Ainun. Setiap edisi prangko terdiri dari lebih 5.000 foto Habibie-Ainun yang terangkai indah membentuk potret mereka.



"Foto yang dijadikan prangko ini semua tidak pernah dipublikasikan, semua tentang pak Habibe dan bu Ainun dan keluarga, nanti pakai kaca pembesar bisa dilihat," jelas Ira.



Prangko yang dibuat dalam jumlah terbatas ini melalui proses security printing oleh Peruri. Keluarga Presiden ketiga Indonesia itu memutuskan prangko tak akan dicetak ulang dengan alasan apa pun.



Prangko edisi khusus akan dijual Rp200 ribu per lembar. Pos Indonesia akan membuatkan souvenir khusus dalam pembelian prangko.



"Jadi satu sheet itu Rp200 ribu dapat satu lembar, itu ada empat keping," ucap Ira.





(OJE)