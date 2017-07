Jual Beli Kursi Masih Terjadi di Pendaftaran Murid Baru

Metrotvnews.com, Jakarta: Ombudsman RI masih menemukan praktik jual beli kursi di Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2017. Transaksi ini terjadi antara sekolah dengan orang tua murid.



"Ini juga yang bersifat konvensional adalah adanya jual beli kursi. Ini masih kita temukan sampai sekarang," kata Komisioner Ombudsman Republik Indonesia, Ahmad Suaedy di gedung Ombudsman RI, Jakarta Pusat, Senin 31 Juli 2017.



Suaedy mengatakan, hal ini masih terjadi meski PPDB menggunakan sistem online dengan jumlah kursi yang ditentukan pemerintah, yakni tingkat SD maksimal 28 siswa per kelas, tingkat SMP maksimal 32 siswa per kelas, dan tingkat SMA maksimal 36 siswa per kelas.



Suaedy menjelaskan, modus yang dilakukan adalah membiarkan adanya kursi kosong usai pelaksanaan PPDB selesai."Kalau tahun lalu online yang bisa direkayasa dengan mengosongkan bangku, satu dua bulan kemudian baru diisi dengan transaksi (jual beli)," ujarnya.Suaedy menambahkan, penyimpangan prosesur dan penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu pelanggaran terbesar dalam PPDB 2017. Jenis lain yang ditemukan Ombudsman adalah pemberian jatah kursi bagi siswa miskin kepada yang mampu.Baca: Jalur Khusus Pendidikan untuk Lingkungan tak Menyalahi Aturan "Kami Apresiasi aturan alokasi untuk orang miskin 20 persen. Sayangnya, kami menemukan ada orang yang tiba-tiba miskin dengan surat, awalnya kaya," katanya.Menurut Suaedy perbaikan ini menjadi tugas Kemendikbud bersama Kemendagri. Sebab, beberapa penyimpangan berkaitan dengan wewenang kepala daerah seperti pemberian surat tidak mampu. Suaedy menyayangkan jika untuk masuk sekolah banyak pihak yang melegalkan kecurangan."Kalau sejak awal PPDB saja sudah tidak jujur saya rasa pembangunan karakter akan sia-sia," keluhnya.(FZN)