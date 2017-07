Enam Negara Bentuk Forum Khusus Cegah Penyebaran Militan ISIS

Mulyadi Pontororing • Minggu, 30 Jul 2017 02:15 WIB terorisme

Menkopolhukam Wiranto dan Jaksa Agung Australia George Brandis saat konferensi pers usai kegiatan Sub Regional Meeting on Foreign Terrorist Fighters and Cross Border Terrorism di Hotel Four Point, Manado, Sulawesi Utara, Sabtu 29 Juli 2017./Mulyadi Pontor