Presiden Perintahkan Pembangunan Rusunami untuk Buruh Segera Diselesaikan

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah akan membangun rumah susun sederhana milik (rusunami) untuk buruh di Jalan Raya Bukit Sarua, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. PT PP (Persero) sebagai pelaksana proyek diminta segera menyelesaikan pembangunan rusunami tersebut.



"Saya minta diselesaikan sesegera mungkin. Karena banyak pekerja yang membutuhkan," tegas Presiden Joko Widodo di lokasi pembangunan rusunami, Kamis 27 April 2017.

Jokowi menilai penyediaan tempat tinggal untuk buruh sangat penting. Tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan buruh."Ini penting sekali masalah perumahan untuk para pekerja karena menjadi salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi pekerja, bagi masyarakat. Perumahan yang terjangkau dan layak huni," kata bekas Gubernur DKI Jakarta itu.Rusunami terdiri dari 9.000 unit dengan 11 tower. Namun, yang ditawarkan kepada buruh hanya 6.000 unit. Sisanya akan dijual kepada masyarakat umum.Pemerintah akan menawarkan rusunami dengan harga Rp293 juta per unit. Down payment yang harus dibayar sebesar satu persen atau Rp2,9 juta dengan cicilan Rp1,2 juta per bulan.(OJE)