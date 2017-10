Berjualan Isu Daya Beli

Metrotvnews.com, Jakarta: Kami melewati hantu-hantu ritel yang murung. Sebagian dari mereka, tutup. Bau got, juga asap kehitaman menyelinap dari sela-sela jendela.



Melalui novel satire berjudul Super Sad True Love Story (2010), sang penulis, Gary Shteyngart seakan penuh nafsu menggambarkan perubahan jagat yang terjadi di Amerika Serikat (AS).

Tak ada lagi kerumunan orang-orang di sekitar pintu mal yang besar. Hiruk pikuk pusat perbelanjaan, tinggal kenangan.



Tak sekadar menulis, Shteyngart lebih mirip meramal. Puncaknya, baru-baru ini kematian supermarket dan usaha sejenisnya kian menjalari tubuh Paman Sam.



Di sepanjang 2017, sudah ada 9 perusahaan ritel ternama yang mengumumkan kebangkrutannya. Sebanyak 21 lainnya menutup 3.591 toko, serta lebih dari 50.000 orang bukan tidak mungkin terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).



Dalam laporannya, Forbes menangkap kesimpulan; dalam diri konsumen, tak ada lagi tren mengunjungi toko dan mal secara konvensional. Mereka, beralih berbelanja dengan mengikuti sistem perdagangan daring (e-Commerce).



Memudahkan, juga lebih banyak menawarkan keleluasaan; menjadi alasan.



"Selain praktis, toko ritel online sekelas Amazon dianggap terpercaya dalam harga, nilai, dan kualitas," tulis majalah finansial dan bisnis AS itu pada Maret 2017 lalu.



Peralihan konsumen ini, siapa duga, pada akhirnya melahirkan senjakala bagi yang sudah begitu lama menjelma raksasa.



Efek jungkat-jangkit



Perpindahan tradisi berbelanja menggenapi keniscayaan digital yang merangsek ke berbagai bidang. Perusahaan jasa transportasi, bahkan media dan perbankan turut merasakan hal serupa.



Titik pusatnya tidak cuma terjadi di AS, negara-negara besar seperti Tiongkok tak kalah ngeri terpapar persoalan yang sama.





Transaksi e-Commerce di beberapa negara. (Grafis: Media Indonesia)



Termasuk Indonesia. Seiring pertumbuhan e-Commerce yang juga turut merebak, sedikit demi sedikit keterancaman ritel konvesional juga makin nyata.



Perputaran uang di bisnis ini terus melonjak. Malahan, Indonesia diperkirakan sangat mungkin mengejar AS dan Tiongkok dalam waktu 10-15 tahun mendatang.



Pada 2016, Sensus Ekonomi yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) menyimpulkan, industri e-Commerce di Indonesia dalam satu dekade terakhir tumbuh sekitar 17% dengan total jumlah usaha sebanyak 26,2 juta unit.



Tak kalah mencengangkan, majalah Bloomberg memprediksi, lebih dari separuh penduduk Indonesia akan terlibat dalam perdagangan daring pada 2020.



Peralihan pola transaksi ke ranah digital ini, menurut laporan riset McKinsey berjudul Unlocking Indonesia’s Digital Opportunity (2016), nyaris pasti akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga USD150 miliar pada lima tahun berikutnya.



Fenomena ini, tidak cuma ditandai dengan bergeliatnya pasar daring lokal. Kian seru tantangan yang didapat ketika pada faktanya banyak pula pesaing asing yang turut bermain menyasar konsumen Tanah Air.



Menurut catatan Google (2016), setidaknya ada 5 situs jual-beli online yang merajai pasar Indonesia di setiap pengujung tahun. Pesohor maya itu adalah Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Elevania, dan Blibli.com.



Sesuai dengan hukum alam, ada yang naik, ada pula yang anjlok. Jika diamati alur tumbangnya pasar ritel konvensional dianggap sebagai bagian dari keniscayaan digital, maka di belakang itu tak menutup kemungkinan ada yang diuntungkan setelah di babak pertama nyaris padam.



Ialah perusahan jasa kurir atau pengiriman barang. Keberalihan pola konsumen ini naga-naganya memang mampu menyelamatkan mimpi buruk yang diterima setelah musnahnya tradisi kirim dokumen dan surat menyurat yang menjadi andalan sejak lampau.



Minat bermain untung dalam bisnis ini pun ikut meningkat. Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) mencatat, pertumbuhan rata-rata di setiap tahunnya sekitar 14%-15%.



Asperindo juga menyebut, total nilai pasarnya pada 2016 sudah mencapai Rp50 triliun dari 195 anggota yang tergabung.



Sebuah perusahaan jasa pengiriman barang PT TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) mengklaim, seiring dengan maraknya transaksi online, pengguna jasa perusahannya pun turut terdongkrak. Dalam setahun terakhir, kenaikan volume pengiriman mencapai 25-30%.



Belakangan, meroketnya perolehan jasa kurir ini dijadikan dalih Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia masih dalam proses peralihan pola konsumsi. Dalam arti, sepinya kegiatan transaksi di pasar konvensional tidak lantas halal dibilang sebagai bukti merosotnya daya beli masyarakat.



"Ada shifting dari offline ke online. Sama ini, di China juga," tutur Presiden saat menutup Rakornas Kadin 2017 di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, pekan lalu.



Pendapat Jokowi ini, tentu, boleh benar, bisa juga salah.



Ekonomi-politik



Hitung-hitungan Presiden, barangkali serupa dengan yang sudah dianalisa oleh banyak negara lain. Tapi, Pemerintah tak bisa juga menjadikan fenomena ini sebagai kiblat mutlak atas sepinya transaksi masyarakat di lapangan.



Sebagai perimbangan, pendapat Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati boleh dijadikan acuan. Menurut Enny, turunnya daya beli masyarakat memang tidak mengada-ada.



Bahkan, angkanya tidak main-main. Enny menyebut hingga 40%. Titik timbangnya adalah porsi kontribusi pengeluaran untuk makanan sangat tinggi, yakni dari 26% menjadi 38%.



Belum lagi penurunan daya beli dalam sektor riil. Enny melihat, industri kreatif saat ini hanya tumbuh 2,5%, sementara manufaktur yang lebih besar cuma bisa mencapai pertumbuhan 4% saja.



Isu turunnya daya beli masyarakat ini juga agak masuk akal ketika dirunut dari perlambatan ekonomi yang terjadi di Indonesia.



Pada kuartal II-2016, misalnya, tingkat konsumsi masih tercatat 5,02%, kemudian pada kuartal III melambat menjadi 5,01%, kemudian kuartal IV anjlok 4,98%.



Sedangkan sekarang, perlambatan masih saja terjadi dengan konsumsi rumah tangga kuartal I cuma sebesar 4,94% dan 4,95% di kuartal berikutnya.



Di sisi lain, isu melemahnya daya beli ini amat disayangkan jika muncul di tengah-tengah tahun politik. Kecurigaan Presiden adanya kesengajaan satu pihak dalam mengembuskan permasalahan ini sebagai senjata pamungkas jelang 2019, juga tak sepenuhnya keliru.



Masalahnya, kata Presiden, perubahan pola konsumsi masyarakat ini tidak bisa diukur dengan tren dan aktivitas yang hanya bertumpu pada situs-situs besar.



Pemerintah mengaku belum memiliki formula khusus untuk menghitung tingkat daya beli secara online karena banyak masyarakat yang melakukan jual beli di media sosial. Bahkan, pemerintah mengaku belum jua tuntas merumuskan skema pajak e-Commerce.



Alhasil, jika memang isu melorotnya daya beli masyarakat ini semata-mata sebagai dampak dari peralihan pola konsumsi dan transaksi, maka pemerintah sangat wajib mengantisipasi dampak lebih lainnya yang juga sangat mungkin menerjang Indonesia. Terutama, sepinya aktivitas produksi hingga minimnya lapangan kerja.



Sebaliknya, apabila memang fakta, maka tak patut juga dijadikan senjata demi sekadar mendulang suara. Toh, ambruk tidaknya ekonomi bukan cuma berimbas pada satu-dua kelompok belaka, namun akan menjelma mimpi buruk bagi semua rakyat Indonesia.









