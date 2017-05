Forest City Malaysia Janjikan Banyak Benefit untuk Investor Indonesia

Metrotvnews.com, Jakarta: Proyek Forest City di Johor Baru, Malaysia, diklaim memiliki banyak keuntungan bagi para calon investor asal Indonesia. Tak hanya keuntungan bisnis properti, beberapa keuntungan lain juga bakal didapatkan.



"Karena kita memiliki beberapa benefit ya, apabila (investor) Indonesia membeli properti di Malaysia, dengan free tax dan beberapa keuntungan lainnya," kata Strategic Partners Forest City, Dato Ary Rusli saat ditemui di acara Meet and Greet Business Community di Bluegrass Bar and Grill, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu, 7 Mei 2017.

Dari pemaparannya, Forest City juga menjanjikan keuntungan berupa free hold property atau kepemilikan seumur hidup. Bahkan, properti tersebut dapat diwariskan ke anak cucu.Investor juga bisa mendapatkan program Malaysia My Second Home (MM2H). Program itu termasuk gratis pajak dan mendapatkan fasilitas berobat yang sama dengan penduduk Malaysia.Dari sisi pendidikan, calon investor diklaim bakal dengan mudah menemukan universitas-universitas terkemuka di Forest City. "Karena di Iskandar Malaysia, kita punya beberapa Universitas terkemuka. Mereka bisa membeli dan menetap di Iskandar Malaysia," tutur dia.Universitas yang terdapat di Forest City antara lain Newcastle University Medicine, University of Reading Malaysia, Marlborough College Malaysia, Netherlands Maritime Institute of Technology, dan lainnya. Biaya untuk sekolah di universitas-universitas tersebut diklaim menggunakan Ringgit Malaysia, dan akan jauh lebih murah daripada belajar di tempat asal universitas-universitas tersebut.Keuntungan lainnya ialah lokasi yang strategis. Ia mengklaim, Forest City dapat dijangkau dengan mudah, baik dari Bandara Internasional Changi, Singapura, dengan waktu tempuh sekitar 50 menit, maupun dari Bandara Internasional Senai, Malaysia, dengan waktu tempuh sekitar 30 menit.Bukan hanya itu, lokasi Forest City juga tidak jauh dari taman hiburan Legoland. Nantinya, Forest City dipercaya tidak hanya menjadi destinasi tempat tinggal, melainkan juga menjadi destinasi wisata.Sampai saat ini, Forest City fokus dalam penjualan unit apartemen. Dari data yang didapat Metrotvnews.com, harga satu unit apartemen di Forest City berkisar antara Rp2 miliar hingga Rp16 miliar.(OJE)