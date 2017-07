Wapres Bahas Pemberantasan Kemiskinan dengan Bank Dunia

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla menerima kunjungan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim. Kalla dan Kim membahas berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia.



Kalla dan Kim juga membahas peranan World Bank Group (WBG) dalam mendukung pemerintah Indonesia terkait pemberantasan kemiskinan. Pengurangan kesenjangan dengan fokus pada optimalisasi sumber daya domestik, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia juga menjadi topik pembicaraan.

Pertemuan berlangsung di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara No 15, Jakarta Pusat. Kim didampingi Vice President for East Asia and the Pacific, Victoria Kwakwa; Country Director Indonesia and Timor Leste, Rodrigo Chaves; dan Regional Director IFC Vivek Pathak dalam pertemuan tersebut.Selain itu Country Manager IFC Azam Khan; Operations Manager Indonesia, Rolande Pryce; dan Advisor President WBG, Aurelie Chardon juga menghadiri pertemuan.(OJE)