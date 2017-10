Jonru dan Jemari Kita

Metrotvnews.com, Jakarta: Jonru sakit. Kabar tentang pemilik fanpage Facebook dengan 1,47 juta pengikut itu muncul tak lama setelah digelandang pihak kepolisian.



Kesehatannya menurun usai diperiksa secara maraton sejak Kamis, 28 September hingga Minggu, 1 Oktober 2017 kemarin.

Pria bernama lengkap Jon Riah Ukur ini, disundul empat pelapor sekaligus. Keumuman sangkaannya merujuk Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).



Jonru, dibilang gemar menebar ujaran kebencian, fitnah, bahkan hoaks.



Kontrol



Di jagat maya, Jonru bukan nama baru. Jauh sebelum pertarungan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, ia sudah dikenal menggawangi beberapa blog dan kelompok pelatihan, terutama ihwal tulis menulis.



Pilpres yang menghadapkan dua calon itu, bak menyulap jati diri Jonru secara kontras. Penulis 6 buah judul buku ini kian jarang memberi motivasi di dunia literasi, sebaliknya lebih naksir beralih mengunggah status yang dinilai mengaduk-aduk emosi dan perasaan banyak orang.





Jonru Ginting dan beberapa judul buku yang berhasil ditulis/MI/VINI MARYANE ROSYA



Melalui jemarinya, Jonru membuat garis jelas antara pemerintah, yakni Presiden Joko Widodo, dan sosok di luar istana, Prabowo Subianto.



Hingga kini, ayah beranak tiga ini semacam mengawetkan ingatan permusuhan sisa pertarungan tiga tahun lalu. Apa yang ia tulis, nyaris tak pernah mengamanatkan semangat rekonsiliasi.



Yang paling kentara, unggahan yang dimunculkan pada 15 Juli 2017 lalu. Melalui judul "Saya Menyesal Memilih Prabowo", Jonru mencoba mengolok-olok kebijakan Jokowi dengan meminjam nama mantan rival di Pilpres 2014 itu.



"Aroma PKI semakin terasa..." salah satu kalimat Jonru yang mendapatkan 34 ribu penyuka, 8,9 ribu komentar, dan disebar ulang 11 ribu orang.







Jauh hari sebelum unggahan itu, Jonru juga sudah dianggap berulang kali menghina Presiden Jokowi. Dari mulai menuduh asal-usul orang tua yang tak jelas, hingga tuduhan dihapusnya Kementerian Agama yang dianggap sinyal keberadaan pemerintah antiislam.



Tapi nyatanya, Jonru tidak sendirian. Toh, ia digandrungi tak sedikit pengikut di media sosial.



Mengapa demikian?



Dalam dunia maya, terutama Facebook, dikenal istilah algoritma yang bekerja menyaring informasi dari satu pengguna ke pengguna yang lainnya.



Mulanya, algoritma diterapkan demi memudahkan pengguna untuk tidak perlu repot menyeleksi secara manual jutaan informasi di news feed. Facebook akan mengontrol apa yang tersaji di news feed tanpa disadari pengguna.



Bayangkan saja, dua akun yang memiliki lebih dari 200 pertemanan yang sama, akan tetap memiliki tampilan news feed yang berbeda.



Praktiknya, konten yang diterima dari satu akun pertemanan yang disukai (like), dibaca, dan dibagikan (share) menjadi proses seleksi yang tanpa disadari tengah dilakukan pengguna.



Jika sudah seperti itu, kata pakar komunikasi Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo, watak identitas sosial pun terbentuk. Tanpa disadari, satu kelompok akan meninggikan dirinya sendiri, sekaligus menganggap pendapat orang lain tak lagi bernilai, bahkan rendah.



"Dampaknya, jika seseorang merasa pendapatnya berada di jalur mayoritas, maka ia tidak segan dalam menyampaikan pendapat. Sebaliknya, bagi yang dirasa tidak mendapat gambaran pemikiran yang sama, ia cenderung membisu," kata Kunto kepada Metrotvnews.com, akhir tahun lalu.



Maka, amat wajar, jika pada akhirnya, baik Jonru maupun pengikutnya melulu merasa benar. Dalam kerumunan yang searah sepemikiran, kritik dan fitnah susah dibedakan.



Belantara hoaks



Kasus yang menjerat Jonru melengkapi persoalan pelik yang kian dunia maya di Indonesia. Pasalnya, tak begitu lama pula, kepolisian menahan satu sindikat yang memang secara sengaja memproduksi kabar hoaks untuk disebar ulang di dunia maya.



Darurat kabar palsu melanda Indonesia sekurangnya sejak tahun lalu. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) (2016) menyebutkan, ditemukan 800 ribu situs yang terindikasi sebagai penyebar berita palsu dan ujaran kebencian.



Sumber-sumber itulah yang kemudian dijadikan rujukan dalam penyebaran ulang di media sosial.



Pun Awal 2017 lalu, Masyarakat Telematika (Mastel) menunjukkan data bahwa dari sekian banyak kabar hoaks yang tersebar, sebesar 91,80% merupakan konten bermuatan politik.



Jika diperas lagi, dari seluruh muatan konten politik itu, sekira 88,60% di dalamnya dibalut dengan pembahasan yang bersinggungan dengan sentimen suku, ras, agama, dan antargolongan (SARA).



Penyebaran kabar palsu, tidak melulu terjadi alamiah. Dan ternyata, mendatangkan keuntungan bagi satu-dua kelompok yang memproduksinya secara sengaja.



Dari kasus sindikat Saracen, misalnya, dengan menggunakan ribuan akun palsu, mereka siap menyebarkan propaganda sesuai dengan nilai hingga puluhan juta rupiah, tergantung angka yang diterakan dalam proposal.



Mirip dengan gaya unggahan Jonru, Kunto mengatakan, kata kunci andalan dalam kerja-kerja sindikat itu adalah pemanfaatan emosi netizen. Mereka, menyebarkan konten provokatif dengan berlandaskan sensitivitas identitas sosial dan politik.



"Emosi menjadi kata kunci yang penting. Begitu pula ketika melihat strategi Saracen mengeruk untung dan meracuni media sosial di Indonesia," kata Kunto, yang kini tengah memperdalam kajian komunikasi di Wayne State University di Detroit, Michigan, Amerika Serikat (AS), Agustus lalu.



Jatuhnya, warganet keumuman cuma korban. Meski sekali waktu ia pun bisa terjerumus dalam kelatahan saling lapor atas nama ujaran kebencian.



Satu-satunya jalan menghindarkan diri dari jebakan kebencian di media sosial adalah dengan membangun kecerdasan diri sebagai pengguna internet. Caranya, dengan tidak gampang percaya pada salah satu sumber dan versi unggahan saja.



Yang tak kalah masyhur, trik jitu menghindari perangkap berita palsu adalah dengan meningkatkan minat membaca. Animo membaca yang menurut UNESCO cuma sebesar 0,001 atau satu orang pembaca per 1.000 penduduk, membuat Indonesia menjadi pasar empuk jual-beli kabar hoaks.



Alhasil, maraknya ujaran kebencian di dunia maya memang tidak alamiah. Ada yang diuntungkan, ada yang cuma ketiban sial.



Bukan perkara pro dan antipemerintah. Baik Jonru, kita, atau siapa pun bisa saja tanpa sadar mengantarkan badan sendiri ke jeruji besi.



Cerdas dan bijak, menjadi kunci.









(SBH)