Ira dan Jakarta

Metrotvnews.com, Jakarta: Woman on top. Ups!, jangan senewen dulu. Sebab sejatinya, tak ada yang salah akan istilah itu. Kecuali, makna asalnya memang menyasar pada kemampuan seorang perempuan dalam mengontrol irama dalam sebuah permainan atau isu.



Perempuan, apalagi di Indonesia, masih terbilang jarang mendapat tempat di garis depan. Terlebih memegang kendali dalam mengatur sebuah alur, sesekali menampilkan ketegasan, atau memberi keputusan-keputusan strategis. Soal ini, paling-paling kita kembali mengulang untuk menyebut nama besar R.A Kartini, atau fakta sejarah pernah dipimpinnya Indonesia oleh presiden wanita, Megawati Soekarnoputri.

Ira Koesno mengajak kandidat berswafoto seusai Debat Publik Pilkada DKI Jakarta putaran kedua di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (12/4)/ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

Pemberdayaan perempuan... tapi moderator debatnya laki-laki.

Kembalikan Ira Koesno.....#Gitu_aja — Jhon Mauritz (@JhonMauritz) February 10, 2017

moderator kali ini kurang bisa mengendalikan penonton#KembalikanIraKoesno — nyammm... (@ecwx48) February 10, 2017

Perempuan, sebagaimana disenggol Susan Blackburn dalam Women and the State in Modern Indonesia (2000), masih tertodong 'ideologi' kodrat. "Kodrat perempuan yang ditempelkan pada rumah mengakar-kuat dalam sistem kenegaraan."Yang bikin heran, keterbatasan akses perempuan dalam memberikan perannya kerap didorong oleh kepercayaan tradisional masyarakat itu sendiri. Dalam konteks kekinian, seperti yang ditunjukkan dalam data Patriarkisme Politik di Indonesia: Studi Komparatif dalam Pilkada 2015 dan 2017 terbitan Yayasan Satunama; "Ada resistensi masyarakat Indonesia terhadap keterwakilan perempuan. Hanya ada 4,1 persen atau 47 perempuan dari 1.138 peserta pilkada di 2015."Tapi, tunggu dulu, percaya atau tidak, dalam momentum tertentu, kemunculan sosok perempuan amat ditunggu. Bahkan seolah-olah, cuma perempuan yang mampu, hanya wanita yang bisa.Di sinilah, mengapa, sosok Ira Koesno terasa tampil beda. Pola ini, seperti yang belakangan juga dipakai pihak kepolisian, menjejer barisan polisi wanita (Polwan) yang kenyes-kenyes demi meredam demonstran yang garang.Ya, di tengah panasnya gesekan antar-pendukung kedua pasangan calon peserta Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017, nyaris cuma Ira yang berhasil membuat suasana meleleh.Bukan sembarang perempuan. Ini tahap pertama yang bisa dijadikan pijakan mengapa sejak mula Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta kesengsem sosok bernama lengkap Dwi Noviratri Koesno itu.Ada nilai lebih; ia cakap, cerdas, dan matang, dilengkapi pengetahuan dan pengalaman yang tidak sederhana.Kehadiran Ira, tampaknya menguatkan hasil penelitian Deborah Tannen yang masyhur pada 1995. Kurang lebih di dalamnya dikatakan kepemimpinan yang berada dalam genggaman perempuan cerdas, cenderung lebih membuat apa-apa yang berada dalam kendalinya merasa dekat. Atau tepatnya; hangat.Begitulah rupanya cara KPU Jakarta meminimalisir ketegangan. Utamanya, dalam acara debat antarkandidat. Ira, sampai-sampai tak diminta cukup sekali untuk memandu jalannya acara Hangat, kekuatan Ira yang satu ini sudah tampak sejak hadir dalam debat putaran pertama pada Jumat 13 Januari 2017 lalu. Buktinya, ketika KPU sekali saja menyelipkan nama lain, bukan malah topik debat yang terunggah dalam ingar bingar jagat maya, melainkan keluhan warganet mengidamkan kembali tampilnya seorang Ira Koesno.Lantas, apakah kecantikan Ira menjadi faktor utama 'kemenangan' dia? Soal ini, bisa iya, boleh juga tidak. Sebab ihwalnya sederhana saja. Cantik bukan hanya soal physical appearance. Cantik bisa juga muncul dari pautan nan indah antara kecerdasan, keberanian, serta determinasi.Kuasa dan wibawa mewujud bersama feminitas. Radikal atau moderat bentuk feminitas, itu hanya sifat. Woman rules. Sometime, woman change the rules.Datang sebagai sosok perempuan independen dan matang bisa saja menghadirkan sisi rumit. Apalagi jika dikaitkan dengan hidup melajang. Tak banyak perempuan independen dan matang yang memilih menjalani hidup lajang seperti Ira.Tak bermaksud sok tahu, jangan-jangan, Ira telah habis melalap kajian Simone de Beavoir. Di mana suatu ketika, seorang feminis modern asal Prancis itu bilang, "Melajang atau tidak, cuma soal pilihan."Jika iya, maka Ira rupanya memiliki kesadaran luar biasa terhadap hal-hal yang masih belum rampung di Indonesia. Ira adalah kritik bagi perempuan yang menggantungkan rasa bangganya ketika disandarkan kepada pribadi yang lain.Lepas dari pesona Ira sebagai perempuan yang matang, barangkali, sebagian publik memang masih menimbangnya dari sudut kecantikan. Ya, bisa jadi, gegap gempita penyambutan terhadap kemunculan Ira menafsirkan bahwa wajah perpolitikan Indonesia begitu maskulinnya.Sebagaimana ruang lain, perbincangan dukung mendukung calon dalam pilgub pun masih dirajai kaum Adam.Ihwal keterlibatan perempuan dalam ranah publik, sekali lagi, memang Indonesia masih dikepung masalah. Contoh paling mudah, sengotot apapun upaya yang dilakukan pemerintah dan organisasi perempuan dalam menggenjot kehadirannya di parlemen, hasilnya, tetap saja kurang memuaskan.Pada Pemilu 2014, patokan yang dipakai padahal tidak terlalu mengandai, cukup 30 persen saja. Nyatanya, yang didapat tidak sampai separuhnya. Malah, makin mengecil dibanding Pemilu 2009 yang bisa mencapai 18,2 persen. Pada 2014 justru hanya 17,3 persen dari calon perempuan yang terdaftar hingga 37 persen.Masyarakat masih meyakini, kepemimpinan di tangan perempuan bisa berabeh. Lemah dan tidak tegas. Padahal, sikap-sikap seperti itu, sesuai yang dipaham dalam kajian kesetaraan jender; bisa dipertukarkan. Dalam arti tidak terikat dan tak ada urusannya dengan perkara jenis kelamin.Ira sedikit membuktikannya. Di bawah kendalinya, ia mampu meredam sesekali emosi pendukung yang melonjak, atau terbawa euforia.Hingga pada debat terakhir kemarin malam, 12 April 2017. Ira cukup memberi ancaman untuk tak segan-segan mengeluarkan pendukung yang diduga menimbulkan kegaduhan, lalu audiens pun, kembali tertib; diam."Harap dicatat dan dikeluarkan bila ada pendukung bagi pasangan nomor 2 dan nomor 3 yang melanggar aturan. Kita sudah komitmen untuk menjaga kenyamanan. Tolong floor director ketika ada yang melanggar langsung dikeluarkan," begitu, cara Ira meredam.Sampai di sini, Ira Koesno adalah satu penjelasan dari panjangnya rangkaian Pilkada DKI Jakarta 2017. Jangan-jangan, di belakang masih banyak Ira yang lain. Ira yang mampu mengatur ritme dan memberikan kejutan pada hasil pencoblosan.Karena, memang, Pilgub DKI bukan cuma milik satu dua orang, agama, kelompok, apalagi sandang status jenis kelamin. Pesta demokrasi ini adalah perayaan bagi semua. Laki-laki perempuan; setara.Pada Ira, ada pelajaran tentang setara.(SBH)