Presiden KSPSI Jamin May Day Berjalan Kondusif

Metrotvnews.com, Jakarta: Para pekerja akan mengikuti aksi May Day dalam memperingati hari buruh, 1 Mei 2017. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menjamin aksi May Day berjalan aman.



"Saya pastikan May Day 2017 akan jalan kondusif dan tidak akan ganggu ketertiban umum," kata Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea di sela-sela groundbreaking Rusunami Urban Town Loftvilles Serpong di Jalan Raya Bukit Sarua, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Kamis 27 April 2017.

Ia menyadari banyak orang takut pada aksi May Day sebelumnya. Namun, Andi memastikan aksi akan dilaksanakan berbeda.Menurut dia, buruh akan melakukan parade kebudayaaan dan menampilkan marching band, silat, hingga membaca puisi. "Dulu May Day banyak yang takut, tapi nanti nuansa beda," ucap dia.KSPSI akan menggelar unjuk rasa dengan menyampaikan empat tuntutan di depan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada puncak May Day, Senin 1 Mei. Sekitar ratusan ribu buruh yang turun aksi akan menuntut pemerintah memperbaiki sistem upah layak bagi buruh. Mereka juga menuntut pemerintah melawan setiap upaya pemberangusan serikat pekerja.Pemerintah pun dituntut memperbaiki jaminan sosial. Tak hanya itu, pemerintah juga harus segera menyelesaikan masalah buruh PT Freeport yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) termasuk melawan kriminalisasi terhadap Ketua PUK KEP SPSI Freeport Sudiro.(OJE)