Sapardi Djoko Sebut Minat Baca Masyarakat Indonesia Tinggi

Metrotvnews.com, Jakarta: Sastrawan Sapardi Djoko Damono tak sepakat dengan pendapat yang menyebutkan bahwa minat baca masyarakat Indonesia masih rendah. Menurut dia minat baca masyarakat Indonesia tidak seburuk penilaian orang lain.



"Minat baca kita baik, sangat baik. Asal kita tidak mengatakan bahwa membaca itu hanya membaca buku. Zaman saya memang buku, tapi sekarang kan ada internet, membaca menulis bisa di internet," kata Sapardi, dalam Newsline, Kamis 18 Mei 2017.

Tentang penelitian 'The World’s Most Literate Nation' yang dilakukan oleh The Central Connecticut State University pada 2016 yang menempatkan Indonesia di urutan ke 60 dari 61 negara sebagai negara dengan minat baca yang rendah, Sapardi mengaku tak tahu apa ukuran penilaian itu.Sebab menurut dia, bukti minat baca masyarakat Indonesia masih baik di antaranya penerbit buku setidaknya masih bisa menerbitkan 50 buku setiap bulannya. Selain itu beberapa acara yang digagas sejumlah pihak yang berkaitan dengan membaca dan buku masih diminati oleh masyarakat."Dan buku itu kan dibaca orang. Saya kira harus dipikirkan ulang anggapan bahwa kita memiliki minat baca rendah," jelas Sapardi.(MEL)