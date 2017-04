Trump, Pemakzulan dan Tomahawk

Metrotvnews.com, Jakarta: Ngotot! Sekretaris Gedung Putih Sean Spicer mengklaim, kerumunan pengunjung dalam pelantikan Donald Trump adalah yang terbesar di antara inaugurasi Presiden AS lainnya.



Pernyataan yang melulu digaungkan ini tampaknya memancing kejahilan media jurnalisme. Disodorkanlah fakta foto udara kala itu. Hasil perhitungan ahli, kerumunan saat inaugurasi Trump hanya sekitar 500 ribu orang. Jauh di bawah inaugurasi Presiden Barack Obama pada 2009 yang dihadiri sekitar 1,5 juta orang.



Bukannya mengakui, pihak Trump malah memaksakan fakta lain. Pemirsa televisi yang menonton inaugurasi itu dikatakan lebih banyak daripada pemirsa saat Obama. Lagi-lagi pernyataan mereka berbuah olokan. The New York Times menghajarnya dengan data Nielsen. Obama ditonton 37,7 juta pemirsa di AS, Trump 30,6 juta.



Pertanyaannya, untuk apa Spicer membuat fakta palsu alias statistik bohong itu? Penasihat presiden, Kellyanne Conway pun diundang dalam program Meet the Press di NBC. Harapannya, Conway bisa menjelaskannya.



Apa jawaban Conway? Dia berkeras bahwa yang dilakukan Spicer bukan pembohongan. Conway mengatakan, "Spicer memberikan fakta alternatif."



Kegaduhan sontak muncul di media sosial. "Alternatif bukan fakta. Semua itu dusta!" Kira-kira begitu nada yang mengemuka dari para kontra Trump, meniru cecaran si pembawa acara Chuck Todd kepada Conway di NBC kala itu.



Frasa itu mengingatkan banyak orang dengan novel karya George Orwell berjudul "1984". Dalam novel tersebut, fakta alternatif disama-artikan dengan memanipulasi atau mempropagandakan.



Novel bertema distopia (gambaran masa depan yang lebih buruk dari masa kini) itu pertama kali diterbitkan pada 1949. Mengisahkan lika-liku pemerintahan otoriter "Saudara Tua" (Big Brother) yang memata-matai rakyatnya, lantas memaksanya berpikiran mendua (double think), terus menerus menerima versi lain dari kebenaran.



Alhasil, banyak yang mengatakan bahwa pernyataan Conway itu "Orwellian", atau orang yang berpandangan seperti pemerintah dalam buku tentang persepsi kebenaran itu.



Ya. Bagaimana mungkin ada fakta alternatif?



Tapi paling tidak, gara-gara pernyataan Conway itu, novel "1984" kembali banyak dicari. Pada Senin, 23 Januari 2017, karya sastrawan Inggris itu masuk daftar sepuluh buku terlaris Amazon. Edisi paperback-nya pun menempati posisi best-seller yang diterbitkan oleh Signet Classics.



Selain itu, film yang mengadaptasi novel tersebut juga sukses dirilis. Judulnya sama, Nineteen Eighty-Four (1984), disutradarai Michael Radford dan dibintangi oleh Juhn Hurt.



Belum lama, Selasa, 4 April 2017, film tersebut ditayangkan serentak di dua ratusan bioskop di Amerika Serikat. Menurut Aljazeera, penayangan kembali film ini adalah bagian dari protes terhadap pemerintahan Trump.



Legitimasi gepeng



Galau soal kekalahannya dalam popular vote, Trump terus berpikau meski sudah di singgasana. "Itu karena jutaan pemilih ilegal," tuduhnya. Sayang tidak ada bukti.



Seperti diketahui, Trump memang menang dalam electoral college, tapi kalah dalam popular vote, yang membuatnya menjadi presiden dengan legitimasi gepeng, tidak bulat.



Boleh jadi ini salah satu faktor masifnya penolakan Trump sejak awal, setelah dirinya menang pemilu. Demonstrasi banyak yang berujung ricuh. Bahkan, kala itu, isunya meruncing hingga tuntutan terhadap Partai Demokrat agar menolak pelantikan Trump di kongres.



Dua bulan berlalu. Dari tudingan kedekatan Trump dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, yang diduga turut campur dengan hasil pemilu kemarin, hingga menegasikan program-program presiden sebelumnya (Barrack Obama). Lantas memilih Jeff Sessions, senator dari Alabama, menjadi Jaksa Agung AS, sampai nepotisme dalam menjalankan kepemimpinan, semua bergumul menjadi dorongan pemakzulan atas Trump.



Memang, komposisi yang didominasi oleh Republikan dalam House of Representative dan Senat AS hari ini jelas tidak ideal untuk upaya pemakzulan. Namun, Niall Ferguson, peneliti senior Hoover Institution di salah satu universitas bergengsi di Amerika Serikat, Universitas Stanford meramalkan pemakzulan itu bisa terjadi.



"Demokrat hanya perlu waktu dua tahun untuk menyusun strategi bagaimana menguasai kembali Kongres," tulis Ferguson dalam opininya di laman The Independent pada akhir 2016 lalu. "Jika Demokrat berhasil, hari-hari Trump sebagai presiden tinggal sebentar."



Momentum Suriah



Dihadapkan dengan ancaman pemakzulan bukan persoalan remeh bagi seorang Presiden. Apalagi, dorongan itu belakangan semakin menguat. Harus ada cara untuk meloloskan diri demi kelanggengan kekuasaan.



Entah kebetulan atau tidak, di seberang benua sana, di tengah upaya mempertahankan gencatan senjata di Suriah, tiba-tiba pasukan pemerintah rezim Bashar al-Assad menggempur kota Khan Sheikhboun, Provinsi Idlib, yang kini dikuasai kelompok pemberontak Jabhat Al Nusra.



Saat penyerangan pada 4 April 2017 itu, gas beracun mendadak menyebar di kota tersebut. Korban sipil berjatuhan. Lima jam setelah serangan, berita pun mencuat di segala penjuru dunia, pasukan Assad menyerang dengan menggunakan senjata kimia. Kecaman menghujani pemerintah Suriah.



Pemerintah Assad membantah tuduhan itu. Menteri Luar Negeri Wallid Muallem mengatakan, saat serangan udara itu, pasukan pemerintah juga menggempur gudang amunisi pemberontak. Gas beracun, kata Wallid, bisa saja menyebar saat gudang tersebut dibom. Maksudnya, gas itu muncul justru dari senjata kimia milik pemberontak yang hancur dalam serangan.



Muallem bahkan menantang diadakannya penyelidikan yang objektif dan independen. “Selama tidak dipolitisir,” katanya dalam konferensi pers yang digelar di Damaskus, Kamis, 6 April 2017. Rusia, sebagai sekutu dekat Assad, mendukung langkah ini.



Seolah tidak mendengar tantangan itu, Trump memerintahkan pasukan AS membombardir pangkalan militer Suriah. Setidaknya 59 peluru kendali Tomahawk ditembakkan dari sejumlah kapal perang Angkatan Laut AS (USS Porter dan USS Ross) yang siaga di Laut Mediterania.

Seperti dilansir Reuters, Jumat, 7 April 2017, dalam mengumumkan langkah ini, Trump menyatakan dirinya bertindak untuk membela kepentingan keamanan nasional melawan Presiden Suriah Bashar al-Assad.Keputusan Trump tergolong langkah paling keras AS sepanjang 6 tahun konflik Suriah. Dalihnya, ini tindakan unilateral, sesuai kesepakatan PBB soal pelarangan senjata kimia. Gempuran ini juga tercatat sebagai serangan langsung AS terhadap pemerintah Suriah yang pertama kali.Senjata kimia Suriah merupakan isu lama yang pernah muncul pada 2013. Saat itu pasukan pemerintah juga dituding menggunakannya kala menggempur pemberontak di wilayah timur Damaskus. Obama memperingatkan Assad, namun, sekadar peringatan dinilai bukan langkah tegas.Bak lagu lama kaset baru, isu senjata kimia kini dirilis kembali, dan Trump pahlawannya. Pahlawan? Ya. Karena, siapapun akan menolak penggunaan senjata kimia dalam peperangan. Hampir semua negara mengecamnya, dan Trump menghajarnya.Hanya Rusia dan Iran, yang juga sekutu rezim Assad, menyiratkan, kasus senjata kimia itu adalah jebakan. Bahkan, AS yang secara frontal menggempur pemerintah Suriah, dituding memprovokasi konflik internasional.Dengan begitu, pupuslah tuduhan bahwa Trump mesra dengan Putin. Selain itu, langkah Obama yang dianggap 'lembek' sebelumnya, dipertegas oleh Trump melalui kiriman hujan rudal kepada pemerintah Suriah. Sekali lagi, "untuk membela kepentingan keamanan nasional," kata Trump.Apakah Trump sedang memainkan kembali si 'fakta alternatif' dengan memanfaatkan 'lagu lama kaset baru' senjata kimia? Apakah momentum ini bisa meloloskan dirinya dari ancaman pemakzulan?Entahlah, yang jelas dunia menolak penggunaan senjata kimia. Hanya saja, hingga kini belum ada penyelidikan independen ihwal kemunculan gas beracun itu.Permainan doublethink ala Orwellian sedang di permukaan. Permainan soal 'kebenaran'. Hasil sementara, pemerintah Assad menjadi antagonis, dan dipaksa menerima hujan Tomahawk.(COK)