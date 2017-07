Agen Perjalanan Klaim Jadi Korban First Travel

Metrotvnews.com, Jakarta: Smart Agen First Travel Edna Wilda Yusrina mengaku turut menjadi korban biro perjalanan umrah First Travel yang belakangan operasionalnya dihentikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



Penuturan Edna, selama menjadi agen dirinya kerap dikejar-kejar jemaah, diteror, hingga didatangi para jemaah yang tak kunjung diberangkatkan.

"Selama ini banyak jemaah yang mengira bahwa kita menerima uang dan mengoordinasi semuanya. Jadi mereka larinya ke kami padahal dalam pelaksanaannya mereka itu melakukan pembayaran langsung ke First Travel," ujar Edna dalam Metro Siang, Senin 24 Juli 2017.Edna mengatakan sebagai agen pihaknya hanya mengurus keperluan administrasi saja. Menerima pendaftaran, mengurus dokumen kemudian memberitahukan jadwal keberangkatan kepada para calon jemaah.Sementara dalam hal pembayaran, teknis pemberangkatan hingga fasilitas penunjang sepenuhnya menjadi tanggung jawab manajemen First Travel.Dia mengatakan dari 103 jemaah yang mendaftar melalui agen perjalanan yang Ia kelola, baru 9 orang yang diberangkatkan. Banyak jadwal yang di-reschedule oleh First Travel pun membuat agen yang dikelola oleh Edna dituding telah melakukan penipuan."Kami memberi tahu jemaah juga rasanya berat. Karena mereka juga sudah melakukan pengajuan cuti, pamitan kepada tetangga dan banyak dari mereka yang emosi kepada kami, seperti kami ini penipu," katanya.Edna mengatakan keputusannya menjadi salah satu agen First Travel adalah karena pengalaman yang pernah ia rasakan saat beribadah umrah menggunakan jasa First Travel. Saat itu Edna mengaku meskipun harganya murah namun fasilitas yang diberikan sangat baik."Kami keluarga besar sudah 6 tahun menggunakan First Travel. Jadi bergantian dan tidak ada masalah. Kami merasakan kenikmatan beribadah dengan fasilitas luar biasa dengan harga murah. Jadi agen bisa dibilang tanpa kita pasarkan orang akan datang sendiri," ungkap Edna.Sayangnya setelah ia menjadi salah satu agen perjalanan umrah tersebut, justru persoalan terus muncul. Dari yang hanya me-reschedule keberangkatan para jemaah hingga penutupan operasional oleh OJK.(MEL)