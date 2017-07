Wiranto: Tak Satu pun Negara Bisa Hadapi Ancaman Teroris Sendirian

Metrotvnews.com, Manado: Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Kemanan Wiranto menegaskan, tidak satu pun negara di dunia bisa menghadapi ancaman teroris hanya dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Ancaman dan bahaya teroris hanya dapat dihadapi bersama-sama.



"Sudah ada kesepakatan dan sudah ada kesadaran bahwa tidak ada satu negara yang bisa menghadapi sendiri masalah terorisme. Single state, tidak mungkin," kata Wiranto dalam jumpa pers usai kegiatan Sub Regional Meeting on Foreign Terrorist Fighters and Cross Border Terrorism yang diselenggarakan di Hotel Four Point, Manado, Sulawesi Utara, Sabtu 29 Juli 2017.

Karena, kata Wiranto, terorisme merupakan ancaman lintas negara. Itu lantaran kelompok terorisme juga berasal dari berbagai negara. "Mereka adalah organisasi internasional yang mempunyai jaringan di seluruh dunia untuk itu tidak mungkin hanya dihadapi satu negara," ucap dia.Maka, lanjut Wiranto, bukan hal yang tidak mungkin apabila negara-negara sub regional di kawasan perairan Sulu menghadapi secara bersama-sama ancaman teroris terutama di Marawi, Filipina. Di sisi lain, dalam jumpa pers tersebut muncul usulan agar Amerika Serikat dilibatkan dalam upaya penanganan teroris di Marawi.Terkait hal tersebut, Wiranto mengatakan, beberapa bulan lalu negara-negara di seluruh dunia telah beberapa kali melakukan pertemuan, salah satunya pertemuan G-20 di Jerman."Dalam pertemuan itu juga membicarakan bagaimana seluruh negara sepakat menempatkan terorisme sebagai ancaman nyata dunia dan seluruh negara sepakat terlibat untuk mengatasi masalah terorisme, termasuk Amerika Serikat," kata Wiranto.Namun, kata Wiranto, pertemuan kali ini sementara dibatasi pada negara-negara sub regional kawasan laut Sulu saja. Karena negara-negara yang ada di kawasan ini mempunyai kepentingan langsung dengan keamanan regional."Saya dengan Yang Mulia George Brandis, pada saat kita melakukan perbincangan pada bulan Januari dan Maret tahun ini, kita mencoba untuk terlebih dahulu memfokuskan pada negara-negara di kawasan perairan Sulu untuk menghadapi satu ancaman baru di wilayah Filipina Selatan. Ini step pertama yang kita lakukan," jelas Wiranto.Selain itu, dalam rapat kali ini, kata Wiranto, negara-negara sub regional telah menelurkan butir-butir kesepakan untuk penanggulangan teroris."Dari pertemuan ini jelas ada satu keputusan bahwa akan ada pertemuan lanjutan dari hasil ini dari pejabat-pejabat tinggi antarnegara yang akan mengaplikasikan kesepakatan ini untuk satu aksi yang lebih nyata. Dan kita harapkan ada satu step lagi untuk kemudian dapat lakukan aksi-aksi dari hasil perbincangan kita pada hari ini," ujar dia.Untuk diketahui, kegiatan Sub Regional Meeting on Foreign Terrorist Fighters and Cross Border Terrorism yang diselenggarakan di Hotel Four Point, Manado, diikuti oleh enam negara sub regional kawasan Laut Sulu. Yaitu Indonesia, Australia, Malaysia, Filipina, Selandia Baru dan Brunei Darussalam.(DHI)