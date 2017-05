Otoritas Iskandar Malaysia Ajak Warga Indonesia Berinvestasi di Forest City

Metrotvnews.com, Jakarta: Otoritas Iskandar Malaysia mengajak warga Indonesia berinvestasi di bidang properti lewat proyek Forest City. Strategic Partners Forest City Dato Ary Rusli mengungkapkan, Forest City merupakan suatu proyek yang dijalankan di Iskandar Malaysia.



Mereka mulai membangun beberapa apartemen, villa, rumah, dan shopping mall, serta hotel. "Kita ke Indonesia untuk meminta investasi atau pun peluang-peluang properti dari pihak Indonesia yang berminat di sana," kata Dato Ary saat ditemui di acara Meet and Greet Business Comunity Forest City di Bluegrass Bar and Grill, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu 7 Mei 2017.

Dato Ary menjelaskan, sejauh ini investor mereka masih banyak dari Singapura. Sebab, properti yang mereka tawarkan jauh lebih murah dari harga properti di Singapura. Beberapa investor di Asia seperti Tiongkok, Taiwan, Korea Selatan, dan Jepang juga sudah berinvestasi.Investor dari Indonesia, kata dia, sedianya sudah ada. Namun, angkanya lebih kecil dari negara-negara lain.Ia menjelaskan, mereka memang menyasar investor dari Indonesia. "Mungkin dari total penjualan kita sebanyak 13 persen (investor dari Indonesia)," lanjut dia.Dato Ary mengatakan, mereka menyasar pembeli yang memiliki anak yang ingin kuliah di Singapura dan Malaysia. Sebab, ada beberapa universitas ternama di Forest City."Karena di Iskandar Malaysia, kita punya beberapa Universitas terkemuka. Mereka bisa membeli dan menetap di Iskandar Malaysia," tutur dia.Untuk memuluskan langkah, Forest City menggelar acara meet and greet sebagai permulaan sebagai pemberitahuan awal bakal pembeli. Mereka juga rencananya melakukan media campaign di Indonesia selama tiga bulan.Acara meet and greet serta media campaign itu diharapkan dapat membuka peluang di Indonesia. Calon investor juga diharapkan dapat mengetahui keuntungan-keuntungan yang akan mereka dapat.(OJE)