DPD Gelar Upacara Penghormatan AM Fatwa

Jakarta: DPD menggelar upacara persemayanan jenazah terakhir kepada senator asal DKI Jakarta AM Fatwa. Jenazah tiba sekitar pukul 10.20 WIB.



Keranda jenazah AM Fatwa dibawa pengamanan dalam (pamdal) ke Gedung Nusantara. Di belakang rombongan terlihat Ketua DPD Oesman Sapta Odang dan Ketua MPR Zulkifli Hasan.

Keduanya menemani istri dan anak AM Fatwa. Dalam upacara ini, Oesman Sapta bertindak sebagai inspektur.



"Kami atas pimpinan DPD RI, DPR RI, MPR RI keluarga dengan ini menerima jenazah almarhum AM Fatwa untuk selanjutnya disemayamkan di Gedung Nusantara DPD DPR dan MPR," kata Oesman di Gedung Nusantara, Jakarta Selatan, Kamis, 14 Desember 2017.





Ketua DPD Oesman Sapta Odang dan Ketua MPR Zulkifli Hasan menemani keluarga AM Fatwa. Foto: MTVN/LB CIputri Hutabarat.



Pantauan Medcom.id, para pekerja di DPD turut hadir dalam upacara terakhir kepada AM Fatwa. Setelah upacara, jenazah akan dibawa ke rumah duka di Jalan Condet Pejaten Nomor 11, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.



AM Fatwa tutup usia di Rumah Sakit Metropolitan Medical Centre (RS MMC), Jakarta Selatan pukul 06.17 WIB. Ia adalah salah satu tokoh yang kritis pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Almarhum akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata selepas Salat Zuhur.





