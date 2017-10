Roadshow OSC with Avitex 2017 Disambut Antusias Para Siswa

Metrotvnews.com, Jakarta: Sekitar seratus lebih siswa MAN 10 Jakarta mengikuti Roadshow Online Scholarship Competition (OSC) with Avitex 2017. Para siswa kelas XII tersebut tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut.



Mereka dengan seksama mendengarkan penjelasan dan bahkan membanjiri tim roadshow dengan pertanyaan.



"Alhamdulillah, saya paham dengan apa yang disampaikan kakak-kakak (tim roadshow), jadi saya bisa tahu seputar OSC with Avitex 2017. Saya senang kehadiran kakak-kaka di sini, semoga saya nantinya bisa diterima di universitas yang saya inginkan," tutur salah satu siswa MAN 10 Jakarta Ahmad Faiz Muzaki, di MAN 10 Jakarta, Kembangan, Jakarta Barat, Kamis 28 September 2017.



Begitu pula dengan Nabilah Nur Afifah, siswi kelas XII jurusan agama ini mengaku kalau sudah mendaftar OSC with Avitex 2017 beberapa waktu lalu setelah mengetahui informasi dari kawan sekelasnya. Dengan mendaftar OSC with Avitex 2017 dirinya tak takut tidak mendapatkan pendidikan tinggi.



"Kalau ada OSC jadi ada harapan (untuk kuliah), karena ikut SMBPTN belum tentu lolos. Semoga bisa diterima, dan buat teman-teman yang ingin ikut ayo terus belajar agar dapat universitas yang diharapkan dan agar tidak menganggur kalau sudah lulus MA," tutur perempuan yang telah mendaftar Universitas Mercu Buana jurusan psikologi dan manajemen ini.



Sebelum acara usai, tim roadshow pun membagikan goodie bags Avian Brands bagi sejumlah siswa yang bisa menjawab beberapa pertanyaan mengenai OSC with Avitex 2017.





Keseruan kegiatan Roadshow OSC with Avitex 2017 ini pun mendapat tanggapan dari para guru MAN 10 Jakarta. Salah satunya adalah Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan, Ahmad Rifai.



"Tadi saya lihat antusias luar biasa dari anak-anak, ini bisa menjadi motivasi bagi para siswa untuk meraih pendidikan tinggi. Saya rasa OSC with Avitex dengan sistem yang online itu bisa memudahkan anak-anak terutama yang kurang mampu agar bisa melanjutkan ke perguruan tinggi," tutur Rifai.



Sebelumnya, tim OSC with Avitex menyambangi sejumlah sekolah menengah atas di Jakarta, yakni SMKN 29, MAN 12, SMAK BPK Penabur 4, SMA YADIKA 1, SMK YADIKA 2, SMAN 57, MAN 16, SMA 1 BARUNAWATI, SMA ST BELLAMIRNUS, SMA Samaria Kudus, Sekolah Industri Pariwisata, MAN 9, dan SMKN 50.



Mau mendaftar OSC with Avitex 2017? Silakan buka website osc.metrotvnews.com. Kemudian isi data diri (registrasi online), lalu cek email, dan terakhir verifikasi data.

