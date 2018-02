Imlek, Springs Club Menyajikan Momen Sakral Dinasti Song

Jakarta: Dalam rangka menyambut kemeriahan Tahun Baru Imlek 2018, The Springs Club mengadakan spectacular show mewah dan megah di Gading Serpong. Royal Spring Festival II hadir dengan konsep The Secret of Guo Nian, drama musikal yang dipadukan dengan pertunjukan seni tari yang kreatif, menarik, dan bermakna.



Event ini akan diadakan pada malam Imlek, Kamis, 15 Februari 2018, pukul 18.00- 22.00 WIB di area Royal Ballroom, salah satu ikon terbaik The Springs Club.



Memeriahkan datangnya tahun Anjing Tanah, rangkaian acara akan diawali Yee Sang Ceremony dipimpin Club Manager The Springs Club Helmy Purboyakti. Yee Sang merupakan menu khusus tahun baru Imlek yang dihidangkan sebagai makanan pembuka.



Prosesi memakan Yee Sang sangat unik, yaitu diaduk bersama orang yang duduk dalam satu meja sambil mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Tradisi ini diperkirakan dimulai di Chaozhou dan Shantou sejak zaman Dinasti Song Selatan. The Springs Club sengaja membawa momen sakral tersebut ke dalam spectacular show.



The Springs Club juga menyuguhkan pertunjukkan terbaik dalam menyambut Tahun Baru Imlek kali ini dengan mengemasnya melalui Opera China yang akan menampilkan pertunjukan drama musikal. Di dalamnya mengisahkan asal usul perayaan Tahun Baru Imlek serta akan menggambarkan tentang makhluk bernama Nian yang sering menjadi simbol dari perayaan Imlek.



Drama ini juga akan mengungkapkan makna di balik warna merah dan adanya kembang api pada perayaan Imlek. Rangkaian acara juga dimeriahkan fortune teller yang akan membaca ramalan-ramalan pada 2018, chinese calligraphy, penampilan Gu Zheng yang merupakan alat musik yang paling populer di Tiongkok, aneka chinese dance seperti Xing Ciang Dance dan Tarian Dewi Bulan, chinese oriental band oleh Princess Entertainment, Magician, dan juga barongsai tonggak yang akan dibawakan oleh Barongsai Hong Ha Hong yang pernah berturut-turut memenangkan beberapa kejuaraan Barongsai di Tiongkok, terakhir pada 2015.



Pengunjung yang ingin menikmati event ini wajib reservasi. Tersedia sebanyak 58 meja dengan kapasitas 10 orang untuk setiap meja. Acara ini juga diisi dengan gala dinner dan food parade yang akan menyajikan sebanyak delapan jenis menu khas etnis Tionghoa dengan kualitas terbaik diolah oleh chef kebanggaan The Springs Club. Harga mulai dari Rp5.888.000 hingga Rp7.888.000 untuk satu meja.



“Melengkapi kemeriahan acara Royal Spring Festival II, The Springs Club akan memberikan kesempatan bagi seluruh peserta yang hadir untuk memenangkan hadiah grand prize berupa logam mulai 10 gram dan hadiah menarik lainnya yang akan diundi di akhir acara. The Springs Club selalu berusaha menyuguhkan event-event terbaik khusus untuk member setia kami, mulai dari spectacular show dengan rangkaian acara yang paling menakjubkan dan mengesankan yang pernah ada,” kata General Manager The Springs Club Stefanus Yonathan Astayasa.

(TRK)