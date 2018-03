Daftar Pemenang BeautyFestAsia 2018

Jakarta: BeautyFestAsia 2018 by Popbela.com memberi energi segar di industri kecantikan Indonesia dengan kreativitasnya menciptakan tren make up baru. Pada hari kedua gelaran salah satu event kecantikan terbesar se Asia Tenggara ini digelar Beauty Award yang diberikan pada pelaku industri kecantikan. BeautyFestAsia 2018 diselenggarakan pada 16-18 Maret.



Chief Operating Officer IDN Media? william Utomo mengatakan bahwa Beauty Award merupakan bentuk apresiasi terhadap keberhasilan industri kecantikan di Indonesia. "Para judges terpilih, menentukan pemenang berdasarkan kreativitas, konsistensi, inovasi, serta uniqueness dari brand maupun nominees sehingga mereka yang terpilih adalah bentuk representative terbaik dari tiap kategori," ucap William dalam siaran persnya, Senin 19 Maret 2018.

Adapun juri yang terlibat dalam proses penilaian adalah mereka yang memiliki kredibilitas tinggi di bidangnya masing-masing, seperti Nicky Gunawan, Margie Untoro, Erica Arifianda,Tities Sapoetra, Qiqi Franky, Jovi Adhiguna,Arnold Dominggus, Ryan Ogilvy, Lizzie Parra, Dian Muldiningsih, Shantica Warman, Emily Jauri, Jee Eun Shin, Rio Prasetia, Michael Cools, Kevin Maharis, Judithya Pitana, Erfan Hariando, Amaryllis Esti Wijono, Sulung Landung, Ayunda Wardhani Shandini, Rachel Goddard, Adi Adrian.



Malam itu pun semakin meriah dengan penampilan RAN dan Gigi Art of Dance. Tak luput juga, pemberian penghargaan pada para pelaku industri kecantikan.



Lebih jauh, William menjelaskan bahwa berkembangnya industri kreatif menuntut para pelaku untuk terus melakukan perubahan dan inovasi. Dengan diselenggarakannya Beauty Award ini diharapkan mampu mendorong potensi talenta muda Indonesia untuk memajukan industri kecantikan sebagai salah satu ekosistem baru yang kokoh agar mampu bersaing di kancah Internasional.



“Dalam industri ini, menjaga sebuah eksistensi tidaklah mudah. Untuk itu kami ucapkan selamat kepada para pemenang. Semoga apresiasi yang diberikan pada malam hari ini dapat mendorong semangat serta kreativitas mereka untuk berkarya dengan lebih baik lagi,” tutup William.



Berikut ini daftar pemenangnya:



1. Pemenang kategori Breakout Creator of the Year : Tasya Farasya

2. Pemenang kategori Foundation of The Year : Estee Lauder

3. Pemenang kategori Eyebrow Cosmetic of The Year : Maybelline

4. Pemenang kategori Eye Cosmetic of the Year : Urban Decay

5. Pemenang kategori Lip Cosmetic of The Year : BLP

6. Pemenang kategori Male Brand of The Year : Pond’s Men

7. Pemenang kategori Make Up Artist of the Year : Husein Yunior

8. Pemenang kategori Inspiring Figure of the Year : Susi Pudjiastuti (Menteri Kelautan dan Perikanan)

9. Pemenang kategori Hairstylist of the Year : Andreas Zhu

10. Pemenang kategori Skin Care of the Year : LANEIGE

11. Pemenang kategori Bodycare of the Year : L'OCCITANE en Provence

12. Pemenang kategori Beauty Clinic of the Year : Dandelion Waxing

13. Pemenang kategori Local Brand of the Year : Wardah

14. Pemenang kategori Model of the Year : Hayati Azis

15. Pemenang kategori Packaging of the Year : Benefit

16. Pemenang kategori Innovator of the Year : Rollover Reaction

17. Pemenang kategori Beauty Retailer of the Year : Sephora

18. Pemenang kategori Reader’s Choice Award : Yves Saint Laurent

19. Pemenang kategori Beauty Creator of the Year : Rachel Goddard





(ROS)