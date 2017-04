Presiden Kecam Kekerasan terhadap Novel

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo menerima laporan ihwal teror yang diterima penyidik senior KPK Novel Baswedan. Presiden mengecam penyiraman air keras kepada Novel.



"Tadi pagi sudah menginformasikan kepada Presiden mengenai informasi ini," kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi di Rumah Sakit Mitra Keluarga, Jakarta Utara, Selasa 11 April 2017.

Novel dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga. Menurut Johan, usai menjenguk Novel, kondisi Novel memprihatinkan. Ia menderita luka serius di mata kiri."Kalau benar bahwa itu perlakuan pihak-pihak yang ingin menghambat tugas Mas Novel di KPK, tentu harus dikecam keras. Ini cara barbar yang tentu tidak bisa dibiarkan," ujar Johan.Johan berharap polisi menemukan penyiram air keras kepada Novel. "Sekaligus orang di belakang pelaku itu," cetus Johan.Orang tak dikenal menyiram air keras ke muka Novel saat ia pulang usai salat Subuh di masjid dekat rumahnya. Pelaku disinyalir dua orang dan mengendari sepeda motor.Kasus yang saat ini sedang ditangani Novel adalah korupsi anggaran pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el). Dalam dakwaan Irman dan Sugiharto disebut sejumlah pejabat menerima uang dari proyek KTP-el.(TRK)