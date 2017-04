Penyidik KPK Perlu Perlindungan Ekstra

Metrotvnews.com, Jakarta: Teror kepada penyidik KPK jangan berulang. Salah satu cara menghentikan teror, polisi memberikan pengamanan ekstra kepada penyidik KPK.



"Kami minta aparat keamanan memberi perlindungan ekstra bagi semua penyidik KPK," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta, Selasa 11 April 2017.

Yaqut menanggapi kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan. Ia mengatakan, aksi selepas Subuh tadi bukan yang pertama bagi Novel.Yaqut menduga penyerangan terhadap Novel berkaitan dengan profesinya sebagai penyidik KPK. Apalagi saat ini, Novel sedang menyidik kasus korupsi anggaran pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el)."Teror terhadap Novel Baswedan ini upaya untuk melemahkan pemberantasan korupsi," kata Gus Tutut, sapaan akrabnya.Menurut dia, pemberantasan korupsi adalah jihad sebenarnya. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang membutuhkan upaya serius dalam memberantasnya.Oleh karena itu, lanjut Yaqut, pemerintah tidak boleh membiarkan teror kepada penyidik KPK saat bangsa ini berupaya memberantas korupsi. Yaqut juga mendesak polisi segera menangkap pelaku.(TRK)