Pemerintah Targetkan 8 Juta UKM Online pada 2019

Jakarta: Pemerintah mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) online. Sebanyak 8 juta UKM online ditargetkan tumbuh pada 2019.



"Kita punya program bagaimana 8 juta UKM online. Targetnya ini sebenarnya 2020 tapi kami majukan jadi 2019," kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara saat menghadiri diskusi di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 23 Oktober 2018.

Menkominfo optimistis target tersebut tercapai pada 2019. Apalagi saat ini pencapaian sudah 82 persen.



Pemerintah juga menyediakan 1 juta domain dan hosting gratis untuk mendukung program tersebut. Rudi mengaku penyediaan 1 juta domain dan hosting itu tidaklah mudah. Sebab dari 250 ribu, hanya 100 ribu UKM yang 'by name by adreess'.



"Setelah koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan BRI yang memberi KUR kebanyakan itu jumlahnya sekitar 100ribu yang by name by adreess," ujar Rudi.



Kemenkominfo memfokuskan agar sistem online tersebut menyasar pada petani dan nelayan. Dengan demikian, hasil panen bisa dijual langsung ke user melalui online.



"Target 1 juta petani nelayan masuk online, statusnya sekarang sudah 62 persen. Jadi petani bisa jual langsung pada user," ucap Rudi.









