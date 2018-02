Polisi Usut Curanmor Bekedok Ojek Online

Selamat Pagi Mitra Humas.. Jangan sungkan untuk menanyakan driver Gojek, Grab, Uber yang pakai helm dan seragam yang sedang menunggu di depan rumah. Modus baru kejahatan. Ternyata driver sedang menunggu temannya yang masuk ke rumah membongkar gembok rumah menggasak isinya. Tetangga lalu lalang tidak ada yang curiga karena mereka pikir ojek online sedang menunggu penumpang. Solusi: bila Anda melihat ojek online di depan rumah kita/tetangga kita, jangan sungkan menanyakan siapa yg order, demi keamanan kita dan tetangga kita juga. Kejahatan terjadi karena ada kesempatan. Kejahatan bisa digagalkan karena ada kepedulian. @polisi_indonesia @halo_polisi @divisihumaspolri@multimedia.humaspolri @berita_polisi_terkini @tribratatvhumaspolri @humaspoldametrojaya @adeary_millcop_reskrimumpmj @steven_99ed @subditkamnegkrimumpmj @harda_reskrimumpmj @subditresmobpmj @subditrenakta_pmj @ranmor_pmj @subditranmor #polisi #polri #reskrimum #poldametrojaya#ditreskrimum_pmj #polisiganteng #polisikece #polisikren#dkijakarta #humaspolri #divisi_humaspolri#divisihumaspolri #promoter #metrojaya #humaspmj#polisi_idola #polisiidola #gojek #grab #uber #gojek24jam#grabcar #uberdriver

A post shared by Humas Polda Metro Jaya (@humaspoldametrojaya) on Feb 12, 2018 at 11:16pm PST