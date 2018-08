Unair Bantah Salahi Prosedur Rekrutmen Dosen

Jakarta: Direktur Sumber Daya Manusia Universitas Airlangga (Unair) Purnawan, merespons tudingan mengenai rekrutmen dosen yang tak sesuai prosedur. Ia mengklaim, semua tahapan proses perekrutan selalu melibatkan departemen terkait.



Misalnya mengenai penentuan jumlah kebutuhan dan kualifikasi dosen yang dibutuhkan. "(Selalu) melibatkan Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Departemen atau Program Studi, dengan mempertimbangan ketersediaan anggaran, mengingat yang direkrut adalah dosen tetap non-PNS," ujar Purnawan saat dikonfirmasi Medcom.id, Minggu, 19 Agustus 2018.

Beberapa komponen, kata dia, menjadi pertimbangan dalam perekrutan. Misalnya seperti rasio dosen dibandingkan dengan jumlah mahasiswa. Dari situ, pihaknya akan menakar kebutuhan dosen di tiap program studi (prodi).



Lebih lanjut, Purnawan juga mengklarifikasi pernyataan Dosen prodi Hubungan Internasional (HI) Unair, M Yunus. Menurutnya, rektorat sebagai pihak yang berwenang merekrut dosen, tidak mengabaikan permintaan departemen HI sebagai end user.



"Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Departemen atau Program Studi juga dilibatkan dalam tes wawancara yang merupakan seleksi paling akhir dari seluruh proses rekrutmen dosen," kata Purnawan.



Terakhir, ia juga memberikan penjelasan mengenai hasil rekrutmen dosen HI, dengan satu kandidat yang lolos. Meski tak berasal dari disiplin ilmu HI, kandidat tersebut dipastikan Purnawan berkualitas.



"(Karena) mendapatkan nilai tes yang paling tinggi sehingga yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon Dosen Tetap Universitas Airlangga tahun 2018," kata Purnawan.



Sebelumnya, M Yunus mengkritik Universitas Airlangga melalui spanduk. Pasalnya, ia menilai, proses rekrutmen dosen tak transparan dan tidak mengindahkan permintaan departemen sebagai end user. Padahal, Departemen HI telah mengirimkan spesifikasi dosen yang diminta, yakni bergelar S2 Hubungan Internasional.



Dengan demikian, ia menyebut terbuka peluang bagi calon dosen dari disiplin ilmu lain. Padahal prodi HI hanya menginginkan pengajar dengan latar belakang magister HI.



"Prosesnya top down, bahkan sebagai end user tidak dilibatkan dalam wawancara. Kandidat terpilih, malah diwawancarai dokter," ujar Yunus.





