Tahun 2018, Bantuan Non Tunai Menyentuh 10 Juta Keluarga

Kebumen: Pemerintah menargetkan bantuan pangan non tunai (BPNT) menyentuh 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada 2018. Sasaran tersebar di 217 kabupaten/kota.



BPNT adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di e-Warong KUBE PKH atau pedagang bahan pangan yang bekerja sama dengan Bank HIMBARA.



Bantuan ini diharapkan mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi seimbang kepada KPM secara tepat sasaran dan tepat waktu.



"Total penerima manfaat rastra (beras sejahtera) kita ada 15,5 juta. Tahun 2018 ditarget BPNT diberikan kepada 10 juta kepala keluarga di 216 kabupaten/kota dimulai April nanti dan ditarget Oktober selesai. Nantinya akan ada evaluasi lagi, apakah 2019 akan berubah total atau tidak," kata Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Andi Za Dulung usai sosialisasi bantuan sosial rastra dan BPNT di Kebumen, Jawa Tengah, Kamis, 25 Januari 2018.



Program BPNT sudah dimulai pada 2017 dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 1,2 juta kepala keluarga di 44 kota. BPNT masih menggunakan data 2015 yang sudah diperbaiki.



“Tapi tidak menutup kemungkinan jika nyata-nyata ada warga miskin yang belum terdata, silakan diusulkan. Nanti, pemerintah akan memberikan tambahannya," ujar Andi.



Andi mengatakan, perbaikan data BPNT merupakan keharusan untuk mencegah terjadinya konflik sosial di masyarakat akibat kecemburuan warga yang tidak menerima bantuan. Dia juga menegaskan, program BPNT tidak bisa disalurkan serentak karena butuh persiapan infrastruktur seperti bank dan kartu penerima manfaat.





Meski realita di lapangan ada kecemburuan, Andi menyampaikan beras sejahtera maupun BPNT tidak boleh dibagi rata dengan warga yang tidak terdata. Itu jelas melanggar aturan. Jika ada yang nekat melakukan hal itu, bisa diproses hokum.



Penerima manfaat BPNT akan mengantongi kartu keluarga sejahtera dengan nilai bantuan Rp110 ribu per bulan. Bantuan tersebut dapat ditukar beras dan telur di warung-warung yang telah terkoneksi dengan bank.



Dengan demikian, penerima manfaat bisa mendapatkan beras kualitas bagus dan layak konsumsi untuk perbaikan gizi.



"Nantinya warga miskin akan menerima semua bantuan, dari (bantuan) Bansos Pangan Rastra, BPNT, bantuan pendidikan melalui KIP, dan lainnya. Dengan demikian, warga miskin tersebut akan terentas dari kemiskinan dan segera keluar dari program," ujarnya.



Terkait bantuan beras sejahtera, kata Andi, setiap penerima manfaat berhak atas 10 kilogram beras per bulan. Penerima manfaat tidak dipungut biaya apapun Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk bantuan beras sejahtera sebanyak Rp21 triliun pada tahun ini.



Sedangkan untuk keperluan distribusi beras sejahtera hingga ke tangan penerima manfaat, menurut Andi, Kementerian Dalam Negeri sudah mengeluarkan surat edaran agar proses tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui alokasi dana pendampingan. Besaran dana pendampingan tergantung kemampuan masing-masing pemerintah daerah.



"Bansos beras sejahtera sekarang ini memudahkan. Seringkali tidak mudah meminta warga miskin mengumpulkan uang Rp1.600 kali untuk nebus beras. Kadang tidak punya uang. Jadi malah ada tunggakan, Bulog yang pusing. Kalau sekarang ini mereka tidak perlu menebus," ujar Andi.



Wakil Bupati Kebumen Yazid Mahfudz mengatakan Pemerintah Kabupaten mengalokasikan dana pendampingan bansos beras sejahtera Rp380 juta dalam APBD 2018. Penerima beras sejahtera se- Kebumen yang akan terkonversi menjadi penerima BPNT sebanyak 118.235 kepala keluarga.



"Dari kuota tersebut, jumlah penerima manfaat di satu desa atau kecamatan mungkin berubah, bisa berkurang di satu desa dan bertambah di desa lain," ujar Yazid.



Masriyah, 48, penerima manfaat bantuan sosial asal Desa Kebumen, mengatakan dirinya sangat terbantu bantuan sosial beras sejahtera. Beras yang ia terima berkualitas bagus.



"Kalau dahulu kualitas beras kurang bagus, anak-anak saya kurang suka. Sekarang bagus, meski di makan tanpa lauk pun anak-anak tetap suka. Saya merasa terbantu," tuturnya.





