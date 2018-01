Pejabat Eselon III dan IV Diminta Lebih Inovatif

Jakarta: Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri melantik sejumlah pejabat eselon III dan IV di kantor pusat Kemenaker, Jakarta, Rabu, 31 Januari 2018. Ia berpesan kepada seluruh pejabat yang baru dilantik agar bekerja secara responsif, kreatif, dan inovatif dalam menghadapi dinamika perubahan yang begitu cepat.



"Saya minta benar kepada bapak dan ibu yang baru dilantik agar membuat perubahan positif. Bukan sekadar thinking outside of the box, bukan sekadar berpikir di luar kotak. Bila perlu kita thinking without the box,” kata Hanif, saat memberikan arahan dalam pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat administrator dan pengawas.

Hanif mengatakan, tantangan dalam era digitalisasi serta perkembangan teknologi informasi yang sedemikian cepat dan masif berpengaruh terhadap berbagai sektor, termasuk sektor ketenagakerjaan di Indonesia.



“Karakter pekerjaan berubah, skill yang dibutuhkan berubah, mau tidak mau pola hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha pun berubah. Tentu semua harus diantisipasi dan dibutuhkan pejabat/pegawai-pegawai yang benar-benar responsif terhadap perubahan," ujarnya.



Selain itu, Hanif juga meminta kepada seluruh pejabat yang baru dilantik agar benar-benar repsonsif terhadap perubahan. Para pejabat harus mengambil sikap yang positif, proaktif, kreatif, dan tentu saja melakukan berbagai macam inovasi dalam mencapai target dari kinerja yang diberikan.



Melalui inovasi atau terobosan, terget kinerja pasti dari sisi waktu lebih cepat, dan dari sisi hasil lebih baik. “Yang akan survive itu bukan orang paling pintar, bukan yang paling kuat. Tapi yang mampu survive adalah orang yang paling responsif terhadap perubahan," kata Menteri Hanif, mengutip teori Charles Darwin.



Dalam arahannya Menteri Hanif juga meminta pejabat yang baru dilantik harus mempu mengantisipasi dan memberikan solusi terhadap berbagai masalah ketenagakerjaan. “Tugas-tugas Kementerian harus dilakukan dengan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja tuntas, “ tuturnya.



Hanif menambahkan pejabat yang dilantik merupakan pejabat administrator dan pengawas pilihan yang dinilai cakap, memiliki kompetensi, kualifikasi pendidikan baik, rekam jejak, dan integritas yang tinggi. Selain itu juga diharapkan mampu melakukan inovasi untuk bekerja out of the box.



“Dan tentu saja, para pejabat baru dan semua pegawai Kemenaker harus mampu mengemban tugas-tugas Kementerian dalam pembangunan ketenagakerjaan nasional. Kita juga harus mampu melayani kebutuhan masyarakat yang terkait dengan ketenagakerjaan secara optimal,“ kata Menteri Hanif.



Saat ini tingkat pengangguran berada di posisi 5,5 persen dan ditargetkan pada 2018 angka pengangguran bisa menurun pada posisi 5,0-5,3 persen. Ini pekerjaan berat bagi Kemenaker untuk mengkordinasikan kerja-kerja penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor.



“Di daerah juga masih ditemukan problem produktivitas, angkanya masih belum menggembirakan walaupun ada perkembangan. Sesungguhnya trend positif semua, tapi larinya agak lamban. Itu jadi soal, jadi semua perlu digenjot, “ imbuhnya.



Sesuai arahan Presiden, lanjut Hanif, diperboleh untuk melakukan deregulasi di berbagai sektor untuk memastikan pergerakan ekonomi lebih baik dan kemudahan berbisnis dan investasi lebih baik sehingga pencipataan lapangan kerja itu lebih baik dan berkualitas.



“Misalnya, mau melakukan sesuatu ada regulasi yang disebut subject to change. Itu bisa diubah, apalagi aturan kita sendiri. Kita lihat ada aturan tidak produktif, sangat mungkin bagi kita untuk menginisiasi perubahan aturan. Jangan sampai kita mau melakukan inovasi terhambat oleh Permenaker, misalnya," ucap Hanif.





