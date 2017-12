AM Fatwa Sempat Titipkan Keluarga ke Oso

Jakarta: Ketua DPD RI Oesman Sapta Oedang (Oso) sempat dititipi pesan oleh AM Fatwa. Oso sangat berduka atas kepergian senator itu.



"Dia datang dengan dokternya ingin berpamitan dengan saya yang mengatakan bahwa saya menitipkan keluarga saya," kata Oso di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 14 Desember 2017.

Oso mengaku tak paham arti kata-kata Fatwa. Ia mengaku hanya bisa merelakan kepergian salah satu politikus senior PAN tersebut.



"Saya terutama keluarga dan seluruh anggota DPD RI dan MPR RI mengucapkan turut berduka cita semoga arwahnya ditempatkan di sisi Allah SWT," ujar Oso.



Secara personal, Oso memandang Fatwa sebagai sosok luar biasa. Ia sangat konsisten dan memiliki daya juang tinggi.



"Sulit ya mencari orang seperti AM Fatwa ini sulit. Dia seorang tokoh petarung. Kalau sudah dia mengambil keputusan dia tidak bergerak sedikit pun," tegas Oso.



AM Fatwa tutup usia di Rumah Sakit Metropolitan Medical Centre (RS MMC), Jakarta Selatan, pukul 06.00 WIB. Ia merupakan salah satu tokoh kritis pada masa Orde Lama maupun Orde Baru.



Jenazah AM Fatwa akan dibawa ke DPD RI kemudian ke Rumah duka di Jalan Condet Pejaten No. 11, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dia bakal dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata selepas Salat Zuhur.





(OJE)