Bina Marga Masih Upayakan Pembebasan 300 Bidang Tanah untuk Tol Weleri

Metrotvnews.com, Jakarta: Musim mudik 2017 tinggal dua bulan lagi. Namun, pembangunan jalan tol Batang-Semarang belum juga rampung.



Salah satu yang jadi masalah pembangunan jalan tol dari Weleri ke Semarang. Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto mengatakan, pembangunan jalan tol terkendala pembebasan lahan.

"Masih ada 300 bidang tanah yang sedang diupayakan," kata Arie pada Metrotvnews.com, Senin 10 April 2017.Weleri sendiri merupakan bagian dari ruas tol Batang-Semarang untuk seksi dua, Batang Timur-Weleri. Meski waktu pengerjaan tak tersisa banyak, Arie optimistis pembangunan akan selesai tepat waktu.“Kalau ditanya bakal kekejar atau tidak, maka jawabannya percaya atau tidak dengan Kementerian PUPR. Insya Allah bisa. Kami kejar terus,” kata Arie.Dia mengklaim proyek tol Batang-Semarang untuk dua seksi yakni seksi satu Batang-Batang Timur dan seksi dua Batang Timur-Weleri, yang bakal dipakai pada mudik 2017 sudah mencapai 90 persen. Ia memastikan kejadian Brexit tahun lalu tidak akan terulang kembali.Kementerian PUPR juga membangun empat fly over atau jembatan layang untuk memecah kemacetan di Brexit atau pintu keluar tol Brebes Timur. Keempat jalan layang itu adalah Klonengan-Prupuk, Dermoleng-Ketanggungan, Kretek-Paguyangan, dan Kesambi.Untuk pembangunan Flyover Dermoleng-Ketanggungan sepanjang 500 meter ditangani oleh kontraktor PT Adhi Karya (Persero) Tbk-CDI KSO dengan nilai kontrak Rp64 miliar. Saat ini pengerjaan masih berupa pengecoran "pilecap" dan "bored pile".Sementara itu, untuk fly over Klonengan-Prupuk sepanjang 1.011 meter ditangani oleh kontraktor PT Hutama Karya dengan nilai kontraknya mencapai Rp112 miliar. Saat ini tengah dilakukan pekerjaan abutmen jembatan rangka, pengerjaan "bored pile" dan persiapan badan jalan trase.Kemudian untuk fly over Kesambi dengan panjang 470 meter ditangani oleh PT Brantas Abipraya dengan nilai kontrak Rp58 miliar. Terakhir Flyover Kretek dengan panjang 700 meter yang juga ditangani oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan nilai kontrak Rp82 miliar.(REN)