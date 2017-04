UIN Jakarta Meluncurkan Islam Nusantara Center

Metrotvnews.com, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta meluncurkan Islam Nusantara Center (INC). Peluncuran dilakukan Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Prof. Dede Rosyada, di Jakarta, Selasa 11 April 2017.



"Umat Islam di Indonesia harus memahami betul sejarah perkembangan Islam di Nusantara," kata Dede yang juga menjabat ketua dewan pakar INC, dalam keterangan tertulis.

Ia mengatakan umat Islam juga harus mengetahui siapa yang membesarkan Islam di Indonesia. "Ada rentetan sejarah yang saling terkait. Oleh sebab itu, INC didirikan untuk kembali mengkaji kembali khazanah ulama-ulama Islam di Nusantara," ujar dia.Inisiator INC, Jazilul Fawaid, menyebutkan, dalam Alquran, profesional Islami diwujudkan sebagai amal saleh. Ia berharap peluncuran INC mampu menjadikan Indonesia sebagai pusat peradaban Islam di dunia."Saat ini negara-negara Islam di Timur Tengah belum bisa diharapkan menjadi kiblat peradaban dunia karena tengah berkonflik," ujarnya. Untuk itu, tambah dia, Indonesia harus tampil sebagai pembawa peradaban Islam yang rahmatan lil alamin.Hadir dalam peluncuran INC, Ngatawi Al Zastrauw, Prof. Abdurrahman Mas’ud, K.H. Husnul Hakim, Mastuki H.S., Zainul Milal Bizawie, Direktur Pascasarjana UIN Prof. Masykuri Abdillah, serta Direktur INC A. Ginanjar Sya’ban.INC adalah lembaga yang berupaya mewujudkan keberislaman yang toleran dan moderat berdasarkan nilai-nilai aswaja, kearifan lokal, dan keindonesiaan. INC berpijak pada cita-cita para ulama Nusantara.(UWA)