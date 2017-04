132 Pesawat akan Meriahkan HUT ke-71 TNI AU

Metrotvnews.com, Jakarta: TNI Angkatan Udara (AU) terus mematangkan persiapan puncak peringatan hari ulang tahun ke-71. Sebanyak 132 pesawat berbagai jenis dan 4.500 personel akan diterjunkan dalam peringatan HUT ke-71 TNI AU, Minggu 9 April.



Kepala Staf TNI AU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sempat meninjau jalannya gladi bersih di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. "Kami ingin menampilkan yang terbaik," kata Hadi, Jumat 7 April 2017.

Pesawat yang terlibat dalam peringatan HUT ke-71 TNI AU itu yakni UAV, T-41 Cessna, EC-120 B, NAAS 332/ SA -330/C-725, C-130 Hercules, CN-295/235/235 MPA, F-16, T-50i, Hawk 109/209, Sukhoi 27/30, EMB 314, Grob G-120 TP, dan pesawat KT-1 Woong Bee.Sedangkan kegiatan demo darat melibatkan drum band Pasca Lokananta Taruna AAU, Detasemen Bravo 90 Kopaskhas dan pesawat helikopter Puma/Super Puma.Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsekal Pertama TNI Jemi Trisonjaya, mengatakan kegiatan diawali dengan penerbangan banner, trike, dan paramotor yang dilanjutkan dengan upacara. Selesai upacara Paskhas AU melaksanakan demo pembebasan sandera, dilanjutkan dengan fly pass pesawat latih, display Jupiter Aerobatic Team, fly pass helikopter, fly pass pesawat angkut, fly pass pesawat tempur, Air to Air fight Sukhoi vs F-16, dan simulasi serangan udara langsung.Juga akan digelar demo SAR tempur, simulasi bantuan tembakan udara, terjun payung operasi perebutan dan pengendalian pangkalan udara, pertempuran jarak dekat, fast driving, bomb burst, hi speed pass F-16 dan Sukhoi menggunakan flare dan TNT.Menurut Jemi, penerbangan banner sebelum pelaksanaan upacara menggunakan dua pesawat T-41 Cessna dari Akademi TNI Angkatan Udara Yogyakarta, serta fly pass dengan tiga trike dan lima paramotoryang kesemuanya diawaki prajurit TNI AU.Usai pelaksanaan upacara, prajurit Kopaskhas demo pembebasan sandera yang melibatkan 90 personel Satuan Detasemen Bravo (Satbravo-90), didukung dua helikopter SA-330/NAS-332.Paskhas AU memiliki kemampuan melaksanakan misi pembebasan sandera dengan metode pertempuranjarak dekat dan keahlian seperti yang dimiliki pasukan khusus lainnya.Sebanyak 13 pesawat latih Grob G-120TP yang diawaki para instruktur penerbang dari Skadik 101 Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta melaksanakan fly pass pembukaan dengan membentuk angka 71 sebagai tanda HUT ke-71 TNI AU dengan terbang pada ketinggian 500 feet."Yang tidak kalah menariknya dan akan membuat decak kagum para penonton adalah dengan tampilnya tim aerobatic Jupiters Aerobatic Team yang diawaki para instruktur penerbang dari Skadik 102, denganmenggunakan enam pesawat KT-1 Woong Bee. Para instruktur penerbang akan membuat tarian udara menghiasi langit Jakarta dengan 12 manuvernya," tuturnya.Usai penampilan JAT, fly pass sembilan pesawat Helikopter (5 NAS 332, 2 AS 330, 2 C-725) dengan bentuk box formation, ketinggian 500 feet AGL kecepatan 100 kt, disusul delapan pesawat EC-120 Colibri dengan bentuk tactical formation, ketinggian 500 feet AGL, kecepatan 100 kt, empat pesawat C-212 Cassa dengan bentuk box formation, ketinggian 1.000 feet AGL kecepatan 140 kt, dan 8 pesawat CN 295/235/235 MPA dengan bentuk double box formation, ketinggian 1.100 feet AGL kecepatan 170 kts.Disusul di belakangnya sembilan pesawat C-130 Hercules B/HS dengan bentuk double box formatio, pada ketinggian 1.000 feet AGL kecepatan 190 kt, empat Pesawat B-737 dengan bentuk dox formation, ketinggian 1.000 feet AGL kecepatan 240 kt.Formasi pesawat tempur dengan 24 Composite Strike terdiri dari 4 Su-27/30 sebagai SEAD, 4 F-16 A/B sebagai sweeper, delapan Hawk 109/209 dan empat T 50i sebagai striker, dan 4 F-16 A/B sebagai escort pada ketinggian 1.000 feet AGL kecepatan 300 kt.Setelah passing, empat pesawat Su-27/30 SEAD dan empat esawat F-16 A/B sweeper left turn menuju holding point untuk melakukan bomb burst dan high speed past menggunakan flare.Pertempuran udara selama kurang lebih enam menit, undangan akan disuguhi demo pertempuran udara air to air atau dog fight antara dua pesawat F-16 A/B dengan dua pesawat Su-27/30 Sukhoi. Dog fight dilaksanakan pada ketinggian tidak lebih rendah dari pada 500 AGL dengan kecepatan min 350 kt.Suara ledakan-ledakan akan menjadi bumbu dan mengagetkan pada simulasi serangan udara langsung (SUL) oleh empat pesawat T-50i Golden Eagle dengan profile 10 melaksanakan wheel attack pada ketinggian 500 AGL kecepatan 450 kt.Diskenariokan dalam pertemputan udara atau dog fight ada kejadian dan salah satu penerbang melakukan eject dan jatuh di lokasi lawan, sehingga tim SAR Tempur Paskhas harus melaksanakan evakuasi terhadap korban. Dikerahkan tiga helikopter 1 C-725, satu NAS-332, satu Super Tucano untuk melaksanakan misi tersebut.Untuk melaksanakan pembersihan dari sisa-sisa musuh dilaksanakan penerjunan OP3U oleh prajurit Paskhas menggunakan dua pesawat C-130 membawa 110 personel dengan bentuk tactical formation, pada ketinggian 5.000 feet AGL dengan kecepatan 200 kts.Diakhir demo udara, dilaksanakan bomb burst 4 F-16 dan 4 Sukhoi 27/30, dari arah Barat podium atau belakang podium (menuju Timur) dengan formasi arrow head, ketinggian 1.000 feet AGL dengan kecepatan 300 kts, serta hi speed pass dua F-16 dan dua Sukhoi 27/30 dengan formasi tactical formation, pada ketinggian 1.000 feet AGL kecepatan 400 kts kemudian pull up menuju heading 030, 5 NM AL to holding point for landing."Berbagai demo darat dan demo udara yang ditampilkan prajurit TNI AU ini dapat disaksikan masyarakat dengan datang ke Lanud Halim Perdanakusuma pada hari Minggu nanti, mulai pukul 08.30 WIB," ucap Jemi. (Antara)(TRK)