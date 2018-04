Ada Rekayasa Operasional Kereta di Hari Buruh

Jakarta: PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta menerapkan pola rekayasa operasi KA di hari buruh se-dunia (may day). Hal itu dilakukan guna mengantisipasi keterlambatan penumpang akibat kemacetan lantaran adanya kegiatan may day.



Senior Manager Humas PT KAI Daop 1 Jakarta Edy Kuswoyo mengatakan, khusus di hari buruh kali ini, kereta yang berangkat dari Stasiun Gambir akan berhenti di Stasiun Jatinegara untuk mengangkut penumpang. Dengan begitu, penumpang tidak perlu harus ke Stasiun Gambir agar tidak terjebak macet kegiatan may day.

"Jadi bagi penumpang KA yang kesulitan menuju Gambir bisa mencari alternatif dengan naik KA dari Stasiun Jatinegara. Biasanya KA keberangkatan Stasiun Gambir tidak berhenti di Stasiun Jatinegara, namun khusus hari Selasa ini akan berhenti di Stasiun Jatinegara. Hal ini demi memudahkan pelayanan penumpang," kata Edy dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 1 Mei 2018.



Edy mengatakan, rekayasa operasi KA ini berlaku mulai keberangkatan KA 14 (Argo Muria) relasi Gambir-Semarang Tawang dengan jadwal keberangkatan pukul 07.00 WIB. Rekayasa akan diterapkan sampai dengan KA 48 (Sembrani) relasi Gambir-Surabaya Pasar Turi dengan jadwal keberangkatan pukul 19.15 WIB.



"Total ada 23 KA keberangkatan dari Stasiun Gambir, yang juga akan diberhentikan luar biasa (BLB) di Stasiun Jatinegara guna pelayanan penumpang yang mungkin kesulitan naik dari Stasiun Gambir," ujarnya.



PT KAI mengimbau para penumpang untuk mengantisipasi dan memperkirakan waktu keberangkatan kereta api agar tidak tertinggal. Edy meminta penumpang selalu memastikan selalu nama yang tertera pada tiket atau kode pemesanan tiket sesuai dengan nama yang tertera pada kartu identitas.



Edy menegaskan tidak ada perubahan waktu keberangkatan kereta. Para penumpang yang sudah memiliki tiket atau kode pemesanan kereta api sesuai jam keberangkatan dipastikan bisa naik dari Stasiun Jatinegara.



"Kita juga menyiagakan petugas untuk membantu pelayanan penumpang di sana," ujarnya.





Jadwal kereta yang berangkat dari stasiun Gambir dan mengangkut penumpang juga di stasiun Jatinegara









(AGA)