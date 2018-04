Polisi Larang Buruh Sweeping Pabrik

Jakarta: Ribuan buruh dari berbagai daerah diprediksi memasuki Ibu Kota untuk memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day, Selasa, 1 Mei 2018.



Menurut Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto, pihaknya tak akan menyekat massa buruh dari berbagai daerah yang hendak berpartisipasi. Setyo mengimbau buruh tak melakukan sweeping terhadap buruh lain yang memilih tetap bekerja.

"Engga ada (penyekatan), yang dilarang adalah buruh yang melakukan sweeping terhadap buruh lain yang lagi kerja," ujar Setyo di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin, 30 April 2018.



Demo buruh bakal mendapat pengawalan keamanan agar aksi yang digelar bisa berjalan lancar. Setyo memastikan kegiatan May Day tahun ini berbeda lantaran telah dicanangkan dengan tagline 'May day is fun day'.



"Jangan dicederai dengan hal-hal yang tidak bermanfaat misalnya melanggar aturan, tata tertib, dan mengganggu masyarakat. Harusnya mereka menarik simpati masyarakat agar bersenang-senang bersama kaum buruh dalam merayakan Hari Buruh," papar Setyo.



Setyo memastikan kesiapan personel keamanan juga bakal disesuaikan dengan aksi yang menjadi komitmen buruh. Personel yang bertugas, kata Setyo, tak ada yang membawa senjata api untuk menjaga suasana tetap kondusif.



"Sesuai aturannya (acara digelar) sampai pukul 18.00 WIB, undang-undang mengatur demikian," kata dia.





(MBM)