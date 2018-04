ITB Gandeng Swasta Bangun Science and Techno Park

Bandung: Institut Teknologi Bandung (ITB) menggandeng Astra International dan Sinar Mas membangun gedung science and techno park. Gedung itu akan menjadi tempat pertemuan para peneliti, mahasiswa dan pelaku usaha dalam aktivitas pendidikan, penelitian dan pengembangan, termasuk selaku inkubator bagi bisnis rintisan.



"Perkembangan teknologi membuat sejumlah keahlian dan bisnis tertentu tak lagi dibutuhkan. Namun, secara bersamaan hadir peluang seiring munculnya beragam keahlian serta bentuk bisnis baru," kata Managing Director Sinar Mas, Saleh Husin saat peletakan batu pertama di ITB, Bandung, Jawa Barat, Selasa, 24 April 2018.



Menurutnya, agar membawa manfaaat bagi kesejahteraan bangsa, dibutuhkan penyikapan bersama dari seluruh sektor. "Kemitraan kami dengan ITB melatarbelakangi hal ini," ujarnya.



Selain Saleh, acara peletakan batu pertama itu juga dihadiri Rektor ITB Kadarsah Suryadi, Ketua Senat Akademik ITB Indratmo Soekarno, Direktur Kawasan Sains dan Teknologi dan Lembaga Penunjang Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Lukito Hasta P serta Kepala Badan Perencanaan, Penelitan, dan Pengembangan Kota Bandung, Heri Antasari.



Gedung Science and Techno Park Astra Sinar Mas akan dibangun empat lantai dengan luas 3 ribu meter persegi. Berkonsep green building yang ramah energi, di sana akan tersedia ruang serba guna, kantor koperasi, co-working space, hingga private space. Bangunan ditargetkan beroperasi tahun depan.



Melalui salah satu pilar bisnisnya, PT Berau Coal Energy Tbk, kerja sama ini menjadi rangkaian dari sejumlah komitmen Sinar Mas dalam pengembangan bidang pendidikan tinggi, riset dan penelitian.



"Kami berharap fasilitas ini mendorong munculnya beraneka inovasi berbasis teknologi, sekaligus menjadi jawaban atas upaya Pemerintah mendorong peran swasta lebih dalam pada bidang riset," kata Saleh.



Sebelumnya, bersama ITB dan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Sinar Mas pada 27 Januari 2010 mendirikan Institut Teknologi dan Sains Bandung di Delta Mas Bekasi, sebuah Eco-Industry Oriented University guna menyediakan pendidikan tinggi yang berorientasi pada industri, sekaligus berwawasan lingkungan. Dari sana diharapkan datang para inovator yang tak hanya berwawasan iptek, tapi lingkungan atau eco-techno engineer.

